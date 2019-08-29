В детском выпуске «Танцы» на ТНТ примут участие три юных артиста из Уфы
УФА, 29 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.
Адель Шайбакова, Дамир Магасумов и Вика Редченко из Уфы примут участие в детском выпуске шоу «Танцы» на ТНТ. Ребят пригласили на московский кастинг, где жюри отберет лучших и позволит выступить с подопечными наставников шоу Мигеля, Егора Дружинина и Татьяны Денисовой.
Для всех троих подростков из Уфы танец поставила участница первого шоу «Танцы» на ТНТ Алена Гуменная.
«Я смотрю шоу «Танцы» с первого сезона, любимый номер — дуэт Никиты Орлова и Мигеля. Любимые танцовщики — Виталий Уливанов, Бончинче и Летучий. Перед камерами я буду выступать впервые, но я брал кое-что себе на заметку, когда смотрел шоу. Мне хочется показать себя и поработать с крутыми хореографами. Хочется поближе их узнать», — признался Дамир Магасумов.
Детский выпуск шоу покажут в эфире 1 сентября в 20.00.