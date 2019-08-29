В Уфе среди студентов разыграют мотоцикл

УФА, 29 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

6 и 7 сентября на площади имени Салавата Юлаева перед Конгресс-холлом «Торатау» состоится праздник День молодежи. Сначала запланирован чемпионат по брейк-дансу, далее Летний Кубок КВН среди лучших команд республики. В 21.00 стартует дискотека под открытым небом, хедлайнером которой станет группа VIA CHAPPA.

7 сентября пройдет праздник «Салям, студент». С шести до десяти часов вечера для студентов пройдет концерт с участием звезд башкирской эстрады. После одному из зрителей достанется мотоцикл.