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29 августа Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе среди студентов разыграют мотоцикл

ОБЩЕСТВО

УФА, 29 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

6 и 7 сентября на площади имени Салавата Юлаева перед Конгресс-холлом «Торатау» состоится праздник День молодежи. Сначала запланирован чемпионат по брейк-дансу, далее Летний Кубок КВН среди лучших команд республики. В 21.00 стартует дискотека под открытым небом, хедлайнером которой станет группа VIA CHAPPA.

7 сентября пройдет праздник «Салям, студент». С шести до десяти часов вечера для студентов пройдет концерт с участием звезд башкирской эстрады. После одному из зрителей достанется мотоцикл.

Теги: День молодежи, Уфа, студенты
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