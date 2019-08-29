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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Депутаты Башкирии попросили жителей региона сообщать о местах ночной продажи алкоголя

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Депутаты Башкирии попросили жителей региона сообщать о местах ночной продажи алкоголя Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 29 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

На всей территории Башкирии будут проведены рейды по выявлению и пресечению деятельности точек нелегальной продажи алкогольной продукции. С такой инициативой выступили депутаты Государственного Собрания – Курултая республики.

«Несмотря на имеющиеся успехи в борьбе с нелегальной торговлей алкоголем, запрет на его ночную продажу нарушается практически повсеместно. В ближайшее время проведем рейды по торговым объектам, – сообщил спикер республиканского парламента Константин Толкачев. – Будем выявлять факты реализации алкогольной продукции в ночное время, а также несовершеннолетним. Это большая работа, будем вести ее совместно с депутатами муниципального уровня. Чтобы рейды прошли максимально эффективно, предлагаю жителям республики помочь определить самые болезненные точки. Если вам известны места ночной продажи алкоголя, сообщайте о них в Государственное Собрание».

Председатель Госсобрания отметил, что для формирования цивилизованного рынка алкогольной продукции и культуры потребления важно действовать последовательно. Отчасти проблему ночной продажи алкоголя депутаты рассчитывают снять поправками в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». В настоящее время предложенный республиканским парламентом законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе. Документ предполагает введение запрета на выдачу по одному и тому же адресу двух видов лицензии на продажу алкоголя.

«Сейчас магазину разрешается получать лицензию на продажу алкоголя организациями общественного питания, – пояснил Константин Толкачев. – Установив стол и пару стульев, магазин позиционируется как точка общепита и свободно продает спиртное по ночам. Формально придраться не к чему. Фактически нарушается установленный законом запрет ночной продажи. Мы предложили запретить выдачу одновременно лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания по одному и тому же адресу».

Активность депутатского корпуса, контролирующих и надзорных органов, широкой общественности со временем позволит навести порядок на алкогольном рынке республики, считает спикер парламента.

О местах нелегальной и ночной продажи алкоголя можно сообщать в аккаунтах Государственного Собрания в социальных сетях Фейсбук, Instagram, ВКонтакте.

Теги: незаконная продажа алкоголя
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