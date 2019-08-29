Фото: ИА «Башинформ» Башкирия в федеральных СМИ: Аккаунт Хабирова назван лучшим; что башкиры подарили Наполеону Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 29 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Эксперты оценили аккаунты губернаторов и врио в регионах, где 8 сентября пройдут выборы главы. «Хит-парад» виртуальных предвыборных кампаний в Instagram возглавил аккаунт врио главы Башкирии.

«Жесткие батлы». Газета «Коммерсантъ» сравнила аккаунты российских губернаторов в соцсетях и сообщила, что «главы российских регионов стали активнее использовать Instagram, все чаще предпочитая его остальным соцсетям». Это отмечают составители рейтинга «виртуальных кампаний» губернаторов и врио, участвующих в выборах глав регионов 8 сентября, эксперты фонда «Петербургская политика». Популярность Instagram у чиновников связывают «с модой и удобством при дефиците контента». Сообщается, что эксперты оценили аккаунты губернаторов и врио по «содержательности и убедительности контента для разных аудиторий» и по результатам оценки расположили в трех группах — лучших, средних и аутсайдеров. «Хит-парад» виртуальных предвыборных кампаний в Instagram возглавил аккаунт врио главы Башкирии Радия Хабирова (330 тыс. подписчиков). «Исследователи оценили «чередование ярких полуличных постов с актуальной для жителей информацией», «элементы самолюбования» и «жесткие батлы» в комментариях», — пишет издание. К числу лучших эксперты также отнесли аккаунты врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за желание сделать контент «интересным», врио главы Челябинской области Алексея Текслера за «образ динамичного технократа», врио главы Мурманской области Андрея Чибиса за «попытки пошутить».

В Уфе более 270 человек старше 55 лет выполнили нормативы ГТО. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» прошел в рамках VI Спартакиады пенсионеров России, сообщает ТАСС. Участники Спартакиады в возрасте от 55 лет до 70 и старше проходили испытания по разнообразным направлениям — «поднимание туловища из положения лежа на спине; наклон вперед из положения стоя ногами на полу; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью; сгибание и разгибание рук в упоре о сиденье стула», говорится в сообщении. В итоге лучшими оказались участники из Ульяновской области (сумма очков 8 лучших в команде — 590), на втором месте — Брянская область (582), на третьем — пенсионеры из Калужской области (581), пояснило агентство.

Много калорий. Тем временем Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона жителей России. По итогам 2018 года в среднем один россиянин употреблял 2651,5 ккал в сутки, информирует ИА REGNUM со ссылкой на данные ведомства. Отмечается, что больше всего калорий потребляли жители Дагестана — 3988,3 ккал, Кабардино-Балкарии (3619,3 ккал), Ингушетии (3406,4 ккал), Тюменской области (3200 ккал) и Башкирии (3169,8 ккал). А меньше всего — жители Рязанской области — 2180,1 ккал в день.

«Амуры в строю» — так называется статья в «Российской газете», в которой рассказывается, что «26 августа 1812 года у деревни Бородино состоялось одно из самых кровопролитных сражений XIX столетия. В битве, продолжавшейся весь световой день, погибли от 60 до 80 тысяч человек. В арьергардных боях вместе с донскими казаками ходил и 1-й башкирский полк, чем заслужил свое место в мемуарах французских полководцев». На эту тему в РАН состоялся круглый стол «Страницы ратной славы башкирского народа в истории России». Сообщается, что впервые с экзотической кавалерией маршалы Европы познакомились в 1807 году в битве под Фридландом, в Восточной Пруссии. Тогда в ходе сражения «башкиры бросились на французов вместе с казаками вплавь через реку Алле. Стреляя из луков, они с большим эффектом атаковали отряды врага и захватили много пленных». За ловкость и умение метко стрелять из луков французы прозвали башкир северными амурами.

После подписания мирного договора в Тильзите император Наполеон захотел лично увидеть башкир. «Пронзительный свист — и гортанная команда отделила из общего строя последнюю сотню башкир. Она закружилась перед трибуной, в центр круга полетела шапка. Не успела она упасть на землю, как в нее вонзилась сотня стрел. Прозвучала команда — и башкиры со свистом и гиканьем помчались догонять строй, а их есаул — командир сотни — на скаку подхватил шапку и подскочил к трибуне. Он резко осадил лошадь и кинул шапку под ноги одному из французских генералов. Бесцеремонно нагайкой указал в сторону Наполеона, оскалился и помчался догонять строй. Генерал, опешивший от наглости, растерянно оглянулся на трибуну, оттуда уже просили передать головной убор. Лисью шапку, похожую теперь на огромного ежа, положили на стол перед императором. Изумленный Наполеон с интересом рассматривал башкирский подарок», — написал в мемуарах посол Великобритании при Российской армии Роберт Вильямс. Эту встречу запечатлел художник Пьер Бержере. В «РГ» отмечается, что многим солдатам армии Наполеона тоже пришлось лично «познакомиться» с башкирской конницей. В 1812 году 2-й башкирский полк в составе бригады казачьего атамана Иловайского XII разбил под Кобрином корпус французского генерала Ранье.

Не до «Майбахов». «Известия» пишут, что в России на треть упали продажи Mercedes-Maybach S-класса. С января по июль этого года было продано 284 новых таких автомобиля, что на 34% меньше результата годичной давности. Отмечается, что около 75% проданных седанов Mercedes-Maybach S-класса пришлось на Москву и Подмосковье (211 шт.). В Ростовской области продано 7 машин, в Оренбургской — 4, в Татарстане — 3. Две машины Mercedes-Maybach S-класса продано в Башкирии, рассказали в издании.

«Айда» в Уфу. С культурной новостью знакомит RT и сообщает, что фестиваль уличных театров «Айда» пройдёт 6 и 7 сентября в Уфе. «Программа включает более 40 спектаклей, карнавалов, концертов, перформансов с участием артистов из Самары, Санкт-Петербурга, Альметьевска, Перми и других городов». Специальный гость фестиваля — израильский уличный артист Asaf’n’roll.

Нашествие пауков. «В Башкирии жители с ужасом сообщают о нашествии пауков, укус которых может быть опасным для человека», — передали на РЕН ТВ. «Один из пострадавших уверяет, что он едва не умер после того, как на него напало восьмилапое чудовище. Называется оно «южнорусский тарантул». Его собратья полчищами заползают на огороды дачников, в дома и автомобили. Причем откуда взялись пауки, которые здесь никогда не обитали, специалисты точно не знают», — говорится в сюжете. «Одни эксперты уверяют, что их привезли вместе с фруктами из южных стран, другие считают, ядовитые захватчики сами приползли, причем уже давно. И это нашествие башкирцы запомнят, видимо, надолго» , — резюмировали на телеканале.

Сколько предложили «Уфе» за Игбуна? Ответ на этот вопрос знают на «Матч ТВ». В сюжете говорится, что «нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун в ближайшее время может поменять место клубной прописки». Сообщается, что «тульский «Арсенал» предложил за 28-летнего нигерийца 1 миллион евро». Контракт Игбуна с «Уфой» рассчитан до лета 2020 года, трансферная стоимость оценивается в 4,5 млн евро.

За матчами «Салавата Юлаева» можно будет следить по радио. Как узнали в News.ru, башкирский филиал радиостанции «Маяк» будет вести репортажи со всех домашних матчей ХК «Салават Юлаев». Сообщается, что сигнал охватит самые крупные города республики: Уфу, Стерлитамак, Кумертау, Салават.