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Проекты из Башкирии попали в финал всероссийского конкурса «ПРОФ-IT.2019»

ОБЩЕСТВО

УФА, 28 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Представители Башкирии попали в финал Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT.2019». Конкурсные работы оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли представители региональных органов власти со всей страны.

Всего в финал вышли 36 проектов – по три в каждой из 12 номинаций. Теперь финалистам предстоит представить работы в ходе очной защиты перед региональными и федеральными экспертами на финале конкурса. Он пройдет в рамках форума «ПРОФ-IT.2019» в Белгороде с 12 по 13 сентября. По уже сложившейся традиции конкурса, лучшие проекты станут обладателями уникальной статуэтки.

«От нашей республики на конкурс было подано три работы, две из них вышли в финал. В числе претендентов на победу вошли проект «Онлайн-система обучения навыкам цифровой грамотности» в номинации «Образование» и IT-проект «Лесная карта Республики Башкортостан» в номинации «Природопользование и охрана окружающей среды», — сообщила пресс-секретарь Госкомитета РБ по информатизации Алевтина Даутова.
Проект «Онлайн-система обучения навыкам цифровой грамотности» направлен на определение уровня цифровой грамотности населения Башкирии с помощью первичного тестирования знаний пользователей, а также на повышение уровня цифровой грамотности, благодаря прохождению специально разработанных образовательных ресурсов на портале «Электронное образование РБ».

Обучение проводится дистанционно.

Уникальность проекта заключается в том, что компетенции формируются по индивидуально сформированной образовательной программе, в зависимости от стартовых знаний, умений, навыков и опыта обучающегося.

«Лесная карта Республики Башкортостан» – это система мониторинга незаконной вырубки леса и лесных пожаров.

Каждый житель региона может бесплатно скачать мобильное приложение «Лесная карта» в Google Play и App Store и сообщить о нарушениях – пожаре или вырубке, незаконной свалке мусора или добыче ископаемых, указать точные координаты. Благодаря мобильному приложению, уменьшается время реагирования ведомств на такие сигналы, повышается оперативность реагирования служб.

Кроме того, «Лесная карта» делает прозрачной и открытой систему заготовки леса. Любой человек может отследить статусы лесных участков: в чьей собственности они находятся, кто является их арендатором, разрешена ли на том или ином участке леса вырубка.

Всероссийский конкурс проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT» проводится с 2013 года Экспертным центром электронного государства.

Ежегодно финал конкурса проходит в разных городах России для того, чтобы стимулировать развитие информатизации в регионе, который принимает «ПРОФ-IT».

Так, в 2013 году «ПРОФ-IT» впервые состоялся в Сыктывкаре, в 2014 году — в Рязани, в 2015-м — в Ханты-Мансийске.

В 2016 году мероприятие, уже в формате форума, приняла столица Башкирии – Уфа. Местом проведения «ПРОФ-IT.2017» стал Ярославль, «ПРОФ-IT.2018» — Светлогорск Калининградской области.

Теги: конкурс «ПРОФ-IT.2019»
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