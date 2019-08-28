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28 августа Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В уфимском Ботаническом саду цветут 50 сортов гортензий

ОБЩЕСТВО

УФА, 28 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Со 2 по 7 сентября Южно-Уральский ботанический сад-институт приглашает уфимцев и гостей города на экскурсии «Гортензии нашего сада». Посетители смогут увидеть более 50 сортов гортензий.

Начало экскурсии 2-6 сентября в 14.00 часов. 7 сентября начало экскурсии в 12.00 часов.

В актовом зале Ботанического сада состоится мастер-класс по агротехнике выращивания. Специалисты расскажут об ассортименте сортов для выращивания в условиях Башкортостана; правильном выборе саженцев в садовых центрах, особенностях выращивания гортензий. В завершение мастер-класса всех угостят ботаническим чаем.

Теги: Ботанический сад
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