В уфимском Ботаническом саду цветут 50 сортов гортензий
УФА, 28 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
Со 2 по 7 сентября Южно-Уральский ботанический сад-институт приглашает уфимцев и гостей города на экскурсии «Гортензии нашего сада». Посетители смогут увидеть более 50 сортов гортензий.
Начало экскурсии 2-6 сентября в 14.00 часов. 7 сентября начало экскурсии в 12.00 часов.
В актовом зале Ботанического сада состоится мастер-класс по агротехнике выращивания. Специалисты расскажут об ассортименте сортов для выращивания в условиях Башкортостана; правильном выборе саженцев в садовых центрах, особенностях выращивания гортензий. В завершение мастер-класса всех угостят ботаническим чаем.