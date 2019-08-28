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В уфимских автобусах Башавтотранса в тестовом режиме запустили тариф «Счастливый час»

ОБЩЕСТВО
Фото: Мирон Доровских

В уфимских автобусах Башавтотранса в тестовом режиме запустили тариф «Счастливый час» Фото: Мирон Доровских

УФА, 28 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе в автобусах ГУП «Башавтотранс» запустили тариф «Счастливый час».

Как сообщил агентству «Башинформ» заместитель генерального директора ГУП «Башавтотранс» Сергей Паскин, пассажир, купив билет по карте «Алга» в одном автобусе, в течение часа может продолжить поездку в любом другом автобусе государственного перевозчика в любом направлении по городу.

«Тестовые поездки уже совершены, тариф работает», — уточнил он.

Отмечается также, что активизировать специальный тариф или приобретать дополнительные билеты не требуется.

В дальнейшем действие тарифа с пересадкой распространится также на электротранспорт Уфы, включая городскую электричку.

Кроме того, интерес к работе в новой системе оплаты проезда проявляют и частные перевозчики.

Теги: пассажирские перевозки
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