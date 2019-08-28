Фото: svkrb.ru/kam/index.html Где в Башкирии установлены комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД: карта Фото: svkrb.ru/kam/index.html

УФА, 28 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Центр организации дорожного движения разработал для жителей Башкортостана карту установленных и действующих на территории республики комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Ознакомиться с ней можно по ссылке: http://svkrb.ru/kam/index.html.

«Сейчас на автомобильных дорогах республики и улично-дорожной сети функционирует 169 стационарных комплекса, 63 передвижных комплекса, шесть мобильных комплексов — всего 238 комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД», — проинформировали в пресс-службе Госкомтранса РБ.

В июле этого года по результатам заседания Государственного совета Российской Федерации по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения президент России Владимир Путин дал ряд поручений. Одним из них является обязательное информирование участников дорожного движения о местах размещения автоматических комплексов фиксации нарушений ПДД.