Фото: Ксения Калинина Синоптики сообщили, когда в Башкирию придёт «бабье лето» Фото: Ксения Калинина

УФА, 28 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии первая декада сентября ожидается холодной и дождливой. Зато со второй недели сентября прогнозируется продолжительное «бабье лето», сообщает сервис Гисметео.

В конце августа установилась холодная и пасмурная погода с дождями, ливнями и грозами. По данным синоптиков, характер погоды существенно не изменится и в первой декаде сентября. «Бабье лето» начнется лишь со второй недели сентября — после 8 сентября.

Так, по данным синоптиков, на следующей неделе со 2 по 8 сентября температура воздуха днем ожидается в пределах +11, +16 градусов, ночью — +6, +8 градусов. Будет пасмурно и дождливо.

«Бабье лето» в республике ожидается с 9 сентября. Теплая и солнечная погода продержится довольно долго — до двух недель. Температура воздуха в дневные часы будет подниматься до +26 градусов. Ночью тоже будет тепло — до +15 градусов. Заморозков не ожидается.