Фото: стоп-кадр видео | Видео: ufa_rb, Instagram В транспортной компании Уфы прокомментировали инцидент с нагрубившим пенсионерке водителем Фото: стоп-кадр видео | Видео: ufa_rb, Instagram

УФА, 28 авг 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 27 августа в салоне пассажирской «ГАЗели» произошел конфликт между водителем и пожилой женщиной. Одна из пассажирок сняла на видео, как в салон зашел водитель и начал оскорблять пенсионерку. По словам автора записи, водитель 228-го маршрута во время движения разговаривал по телефону и едва не врезался в другой автобус. Пенсионерка испугалась и вслух высказала недовольство.

Как сообщалось ранее, девушка, снимавшая на видео инцидент, покинула «маршрутку» вместе с пенсионеркой. О случившемся они сообщили в полицию. Сейчас стражи порядка проводят проверку. Также ситуацию на контроль взял Госкомтранс РБ.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по поводу случившегося к руководству компании, осуществляющей пассажирские перевозки в Уфе.

«Ориентировочно, в 18.00 часов из соцсетей мы узнали о произошедшем инциденте. Я выехал к водителю на конечную остановку 228-го маршрута. Приехал, изъял у него маршрутную карту и заявление на увольнение из нашей компании. Случай неординарный, первый раз наблюдается такое поведение водителя по отношению к пассажирке, пожилой женщине. В свою пользу он начал оправдываться, что это пассажирка виновата, якобы всю дорогу его провоцировала, говорила, что тот не умеет водить», — сообщил индивидуальный предприниматель Фанис Батыров.

Чтобы исключить эту версию, руководитель компании в Instagram связался с автором видео, попросил ее разъяснить ситуацию, что произошло до видео.

«Девушка сказала, что это вина водителя. Ему кто-то позвонил, водитель отвлекся, немного резко затормозил, а пассажирка среагировала. Его реакция попала на видео», — сказал собеседник.

До выхода на маршрут у водителя на руках было заключение психиатра, справка от полка ГИБДД, медицинская справка. До этого инцидента за работником числилось только одно механическое ДТП: без пострадавших и вина была не его.

«Это поступок моего водителя – мы отвечаем за его действия. Правительство борется, общественность помогает улучшить транспорт. И тут такая ситуация. Мне самому неприятно. Пользуясь моментом, от лица компании приношу извинения пожилой женщине. По видео мы не можем установить ее личность. Если она прочитает эту новость, пусть выйдет с нами на связь, мы готовы встретиться и возместить причинённый моральный вред. Если есть телесные повреждения — решим через страховую компанию. Ведь последствия могли быть печальными – пожилой человек, а вдруг у нее проблемы с сердцем или гипертония. Тут мог быть любой результат», — сказал Фанис Батыров.

Сегодня утром нагрубивший пенсионерке водитель был уволен. После этого инцидента со всеми работниками компании был проведен профилактический инструктаж.

«Вроде бы, на спад пошли и механические повреждения, и ДТП, а это, видимо, какое-то обострение, в конце августа после отпусков какая-то непонятная ситуация. Лето прошло без ЧП, а последние две недели августа – черное пятно», — добавил руководитель организации.

Компания-перевозчик обслуживает в Уфе 16 маршрутов, в арсенале — 758 автобусных единиц. На городские маршруты ежедневно выходит 680 автобусов.