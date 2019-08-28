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В Башкирии МЧС предупреждает о сильных порывах ветра

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии МЧС предупреждает о сильных порывах ветра Фото: Ксения Калинина

УФА, 28 авг 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о сильных порывах ветра. По прогнозам синоптиков, с 20.00 часов 28 августа до 20.00 часов 29 августа ожидается облачная погода, дождь, местами небольшой. Ветер северо-западный 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +6,+11 градусов, местами до +3, днем +8,+13, по югу до +18.

«Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. На улице необходимо держаться подальше от шатких конструкций. В ветреную погоду следует быть предельно осторожными с огнем», — напомнили о правилах безопасности в пресс-службе ведомства.

Теги: МЧС, прогноз погоды
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