Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.26 ↑

EUR 73.60 ↓

28 августа Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На федеральные выплаты для сельских учителей могут рассчитывать педагоги до 55 лет

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

На федеральные выплаты для сельских учителей могут рассчитывать педагоги до 55 лет Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

На федеральные выплаты для сельских учителей в рамках программы «Земский учитель» могут рассчитывать педагоги до 55 лет. Подробнее об условиях программы говорится в официальном письме-разъяснении Министерства просвещения РФ, оказавшегося в распоряжении «ТАСС».

«По вопросу о максимальном возрасте участников программы Минпросвещения России информирует, что на федеральном уровне возрастной ценз учителей, претендующих на единовременные компенсационные выплаты, составляет 55 лет», — указано в документе.

В ведомстве также пояснили, что программа «Земский учитель» не будет распространяться на воспитателей детских садов, а также на других педагогических работников, кроме непосредственно учителей.

««Учитель» является самостоятельной должностью педагогических работников. Таким образом, распространение действия программы на другие должности педагогических работников не представляется возможным», — говорится в письме. При этом уточняется, что в список должностей педагогических работников, помимо учителя, входят: воспитатель, инструктор по труду, инструктор по физической культуре, концертмейстер, логопед, методист, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-библиотекарь, педагог-психолог, социальный педагог, тренер-преподаватель.

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой «Земский доктор» запустить программу «Земский учитель» для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек. Программа должна быть подготовлена правительством не позднее 1 декабря, чтобы ее реализация началась с 2020 года. Предусматривается, в частности, выделение ее участникам 1 млн рублей подъемных средств без необходимости уплаты НДФЛ с этой суммы.

Теги: программа Земский учитель, Владимир Путин
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии разыскивается педофил, развращавший малолетних девочек
В Башкирии правоохранители разыскивают подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении трех маленьких жительниц г
«В лес больше не пойду»: грибники рассказали о своем счастливом спасении
В середине августа небольшой уральский городок Миньяр потрясла страшная новость: в лесу заблудилась молодая мама, 29-летняя Анастасия Силкова, и ее плем
В Уфе девочку-подростка ударила ножом ее сверстница
Сегодня в Уфе, неподалеку от остановки «Бульвар Славы» ударили в ногу ножом 14-летнюю девочку. По словам очевидцев, это сделала другая девочка-подросток
Комментатор Геннадий Орлов: «Уфу» нельзя назвать слабой командой лиги. Она преобразилась»
Известный телекомментатор и ярый поклонник петербургского «Зенита» Геннадий Орлов назвал футбольный клуб «Уфа» не самым слабым представителем Российской
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть