Фото: Динар Гильмутдинов, Fb В Башкирии водителям начали выдавать госзнаки с новым кодом Фото: Динар Гильмутдинов, Fb

УФА, 28 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане в некоторых регистрационных подразделениях Госавтоинспекции начали выдавать государственные регистрационные знаки с кодом региона 702. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил начальник республиканского ведомства Динар Гильмутдинов.

«Произошло это планово, в связи с тем, что предыдущая серия 102 заканчивается. Вскоре госномера с новым кодом будут выдаваться во всех регистрационных подразделениях республики», — пояснил главный госавтоинспектор республики.