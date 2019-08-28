Фото: стоп-кадр видео ufa_rb, Instagram «Взял за шиворот и обматерил»: в Уфе водитель маршрутки напал на пенсионерку Фото: стоп-кадр видео ufa_rb, Instagram

УФА, 28 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе пассажирка «ГАЗели» сняла на видео конфликт водителя «маршрутки» и 72-летней женщины. По словам автора записи, водитель 228-го маршрута во время движения разговаривал по телефону и едва не врезался в другой автобус. Пенсионерка испугалась и вслух высказала недовольство.

«Он (водитель – прим. ред.) выскочил, на видео не попало, как он взял ее за шиворот, обматерил, ну и дальше видно», — сообщила очевидец.

На записи видно, как бабушка отбивается от зашедшего в салон мужчины. Он ее грубо пытается успокоить, матерится, а затем хватает ее сумку и толкает ею пенсионерку. В салоне, судя по одежде, в основном были женщины. Видимо, они не решились дать отпор водителю-грубияну.

«Да заступитесь хоть кто-нибудь!», — кричит бабушка в конце записи.

«Я за нее под конец заступилась, вышла вместе с ней. Сообщили в полицию, ей очень плохо было, плакала сильно. Вот такие ситуации на дорогах Уфы», — подытожила автор видео.

Ситуацию на контроле держит Госкомтранс РБ.

Известно, что перевозчик провел служебное расследование. В итоге, водителя уволили.

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД Башкирии, по данному факту полиция проводит проверку.