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Общественники Башкирии проверили детские площадки: больше трети из них - проблемные

ОБЩЕСТВО

УФА, 28 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Общественники Башкирии подвели итоги летнего мониторинга детских спортивных, игровых площадок и городков на предмет безопасности, комфортности, чистоты, доступности.

1032 из 2771 проинспектированных площадок оказались проблемными, что составляет свыше 37%, сообщает Общественная палата республики.

Масштабную проверку провели общественники Мелеузовского района, они проверили 1118 площадок, из них 68 были признаны небезопасными для детей. Общественники Орджоникидзевского района Уфы насчитали 46 проблемных площадок, Ленинского района — 5, а Демского района — ни одной. Жалобы на недостатки детских зон близ домов направили жители Уфы, Нефтекамска, Октябрьского, Стерлитамака, ЗАТО Межгорье, Аургазинского, Белебеевского, Белорецкого, Ишимбайского, Туймазинского, Учалинского районов.

﻿«Решение проблемы с детскими площадками, требующими ремонта, — это не разовая работа, это большая системная работа. Поставить площадку на баланс, поговорить с жителями о том, как можно улучшить площадку. Очень важно узнать мнение населения о том, что именно нужно их детям на площадках. Если дети постарше, то нужны турники и тренажеры, если в доме больше живет малышей, то нужны качели и песочницы», — отметила председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина.
Так, в Белебее по соседству с домом №38 по улице Революционеров во дворе нет детской площадки, хотя место под ее постройку имеется. В соседнем дворе горка упирается в землю и после дождя дети приземляются прямо в грязь, в лужу. Также есть спиленные качели, они тоже в непригодном состоянии.

Материалы, собранные по итогам мониторинга, направлены в Министерство жилищно-коммунального хозяйства региона и Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору.

Теги: детские площадки, ремонт, Общественная палата РБ
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