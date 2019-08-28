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Студент из Башкирии на WorldSkills Kazan 2019 удостоен медали «За высшее мастерство»

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Студент из Башкирии на WorldSkills Kazan 2019 удостоен медали «За высшее мастерство» Фото: Ксения Калинина

УФА, 28 авг 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Студент из Башкирии Ильмир Саитбаталов на 45-м мировом чемпионате WorldSkills Kazan 2019 удостоился медали «За высшее мастерство». Его результат составил 710 очков. В компетенции «Архитектурная обработка камня» он по очкам занял четвертое место, уступив соперникам из Франции (735), Австрии (736) и Китая (743).

Итоги соревнований были подведены на стадионе «Казань Арена» 27 августа, где состоялась торжественная церемония закрытия чемпионата WorldSkills Kazan 2019. С приветственным словом к участникам и зрителям обратились Президент России Владимир Путин и Президент WorldSkills International Саймон Бартли. Организаторы подготовили красочную динамичную программу с участием таких артистов, как Леван Горозия, Димаш Кудайберген, Zventa Sventana, BRIO SONORES, а также LOBODA и Филипп Киркоров.

На чемпионате национальная сборная России завоевала 22 медали. В копилке российской команды 14 золотых, четыре серебряные, четыре бронзовые медали и 25 медальонов за профессионализм. В общем медальном зачете наша сборная заняла второе место. На первом месте — сборная Китая, на третьем — сборная Южной Кореи.

Как сообщало агентство «Башинформ», студент Сибайского многопрофильного профессионального колледжа, уроженец Хайбуллинского района Башкортостана вошел в состав национальной сборной Российской Федерации. Он очень долго готовился и был настроен на победу.

В течение четырех соревновательных дней на территории Международного выставочного центра «Казань Экспо» участники компетенций выполняли задания, разработанные международным экспертным сообществом и ведущими компаниями индустрии для оценки профессионализма.

Специалист по архитектурной обработке камня вручную и с помощью механизмов обрабатывал каменный материал, придавая ему необходимую форму, а затем из обработанных камней создавал конструкции.

В мировом чемпионате приняли участие более 1300 конкурсантов из 63 стран и регионов, которые соревновались в 56 компетенциях. Молодые профессионалы со всего мира приехали на WorldSkills Kazan 2019, чтобы победить.

Теги: WorldSkills, WorldSkills Kazan 2019
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