Фото: Ксения Калинина Какой будет погода в Башкирии в начале осени: предварительный прогноз Фото: Ксения Калинина

УФА, 28 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

По прогнозам Башгидрометцентра, на территории Башкортостана в ближайшие три дня будет дождливо и ветрено. В среду, 28 августа, ожидается дождь, местами небольшой, ночью по юго-востоку без осадков. Днем в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный с переходом на северный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха в светлое время суток составит 14-19 градусов.

В четверг и пятницу, 29 и 30 августа, прогнозируется дождь, местами небольшой. Ветер северный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит +3,+8, днем 9-14.

По предварительным прогнозам «Гисметео», в республике в выходные дни, 31 августа и 1 сентября, ожидается пасмурная и облачная погода, местами пройдут дожди. Столбики термометров ночью покажут +5,+7 градусов, днем +10,+12.

Начало осени теплыми днями не порадует. Преимущественно, будет облачная дождливая погода. Столбики термометров днем покажут от +13 до +16 градусов, ночью от +6 до +11. Заметно потеплеет в конце первой недели сентября. Выходные дни, 7 и 8 сентября, обещают быть малооблачными и солнечными, днем воздух прогреется до +19, +22 градусов.