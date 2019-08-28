В Башкирии начинается осенний этап сдачи государственных итоговых экзаменов

УФА, 28 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии начинается сентябрьский период государственной итоговой аттестации 2019 года.

Установлены следующие сроки проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в сентябре 2019 года:

3 сентября – русский язык (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ);

6 сентября – ЕГЭ по математике базового уровня, ГВЭ по математике, ОГЭ по математике;

9 сентября – история, биология, физика, география (ОГЭ);

11 сентября – обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература (ОГЭ);

13 сентября – иностранные языки (ОГЭ);

16 сентября – русский язык (ОГЭ);

17 сентября – история, биология, физика, география (ОГЭ);

18 сентября – математике (ОГЭ);

19 сентября – обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература (ОГЭ);

20 сентября – иностранные языки (ОГЭ);

20 сентября – русский язык (ЕГЭ, ГВЭ), ЕГЭ по математике базового уровня, ГВЭ по математике;

21 сентября – по всем учебным предметам (ОГЭ).

«Принять участие в сентябрьские сроки проведения ГИА-11 имеют право обучающиеся, экстерны, не прошедшие ГИА-11 по обязательным учебным предметам или получившие на ГИА-11 неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА-11 в резервные сроки», — пояснили в пресс-службе Министерства образования.

Также в сентябрьском периоде сдать экзамены могут участники ГИА-9, не прошедшие ГИА-9 или получившие на ГИА-9 неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам на ГИА-9 в резервные сроки.

Выпускники прошлых лет, в том числе выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2019 году, желающие улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты по указанным учебным предметам, к участию в ЕГЭ в сентябрьские сроки проведения ГИА-11 не допускаются.

Кроме того, в сентябре 2019 года вправе принять участие в ГИА по соответствующим учебным предметам участники ГИА, чьи результаты по обязательным учебным предметам были аннулированы председателем государственной экзаменационной комиссии Республики Башкортостан в связи с нарушениями порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и основного общего образования.