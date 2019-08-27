В Октябрьском открывается приют для бездомных животных

Фото: пресс-служба администрации Октябрьского



Фото: пресс-служба администрации Октябрьского

УФА, 27 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Октябрьском скоро откроется приют для бездомных животных, сообщили в пресс-службе местной администрации.

К созданию приюта для животных здесь готовились давно, подыскивали подходящее место. Наконец, оно было найдено. Принято решение о реконструкции и переустройстве под приют здания бывшего городского водозабора по дороге в Уязы-тамак.

По словам специалистов, место для приюта выбрано подходящее. Находится неподалеку от города, рядом имеется ряд капитальных строений, электричество. На сегодняшний день все эти здания выведены из эксплуатации и пустуют.

Работать приют будет за счет субсидии, выделяемой из республиканского бюджета на отлов и содержание безнадзорных животных. Кроме того, планируется привлечение средств местного бюджета и благотворительных пожертвований.

По итогам состоявшегося аукциона, заниматься отловом и содержанием бездомных животных будет муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство». В настоящее время идет процесс оформления и передачи помещений этому учреждению.

С помощью коммунальных предприятий Октябрьского для приюта изготовлены вольеры. В пользование МБУ «Благоустройство» передан автомобиль для отлова и перевозки животных.

Штат учреждения пополнился ловцами бездомных животных, сторожами и поварами для работы в приюте. Кроме того, подписан договор с фельдшером, который будет осматривать животных и лечить их в случае необходимости.

«Вся эта работа будет проводиться в тесном взаимодействии с волонтерами-зоозащитниками, — подчеркнули в пресс-службе администрации Октябрьского. — Одним из первоочередных этапов будет перевод в приют временного пункта размещения животных, который сейчас находится в лесу возле мясокомбината «Золотой Рог». 120 собак в скором времени переедут отсюда в этот приют. И, конечно, в городе продолжится работа по отлову и стерилизации собак по заявкам населения, которых поступает довольно много. Рассчитываем, что до конца августа приют заработает уже в полную силу».

Сейчас на территории приюта для бездомных животных проводится покос травы, расчистка от поросли, наводится порядок. Однако, территория приюта большая и поэтому работы предстоит сделать много.

«Приглашаем всех заинтересованных горожан, желающих оказать помощь будущему приют, принять участие в субботниках. Призываем неравнодушных жителей поучаствовать в судьбе братьев наших меньших. Работа найдется всем», — добавили в мэрии Октябрьского.