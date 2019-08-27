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В Башкирии стартовал проект по реабилитации родителей-алкоголиков

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба «Единой России»

В Башкирии стартовал проект по реабилитации родителей-алкоголиков Фото: пресс-служба «Единой России»

УФА, 27 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане стартовал проект «Моя семья», направленный на комплексное сопровождение родителей, страдающих алкогольной зависимостью.

Старт проекту дала первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сенатор от Башкортостана Лилия Гумерова.

Как отметила Лилия Гумерова, ежегодно из почти тысячи новых детей-сирот 70% — это «социальные сироты».

«Основная причина социального сиротства почти всегда одна — алкоголизм. Именно поэтому мы решили консолидировать все наши усилия и постараться помочь каждому ребенку сохранить для него кровную семью», — заявила она.
Проект «Моя семья» будет направлен на реабилитацию родителей, злоупотребляющих алкоголем. Экстренное реагирование и помощь получат родители, чьи дети помещены в социальный приют.

Так, только в этом году социальные приюты республики уже приняли более 400 детей из таких семей.

По словам сенатора, в рамках нового проекта планируется охватить лечением не менее 80% родителей, чьи дети помещены в приют. Кроме того, на помощь могут рассчитывать родители, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, но готовые с помощью специалистов ее преодолеть.

Проект предполагает выявление, выезд в семью по месту жительства для мотивирования на лечение, медицинскую реабилитацию. Специалисты службы семьи разработают индивидуальную программу социального сопровождения семьи. Для успешной реализации проекта всех специалистов учреждений здравоохранения, центров «Семья», органов опеки обучат работе с зависимостью и с созависимыми членами семьи.

«Это непростая работа. Мы планируем, что не менее 75% участников проекта после прохождения курса лечения и социальной реабилитации будут находиться в ремиссии. И надеемся, что в проект включатся все — муниципалитеты, сельские советы, школы, больницы, соседи и сами родители. Результатом такой совместной работы станут сотни, тысячи спасенных ребят, которые будут жить в своей родной семье с трезвыми родителями», — подчеркнула сенатор Лилия Гумерова.

Теги: социальные проекты, реабилитация, алкоголизм, дети, Лилия Гумерова
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