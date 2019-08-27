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В Башкирии заработал новый пункт раздачи продукции «Молочной кухни»

ОБЩЕСТВО
Фото: Госкомторговли РБ

В Башкирии заработал новый пункт раздачи продукции «Молочной кухни» Фото: Госкомторговли РБ

УФА, 27 авг 2019. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Новый пункт раздачи продукции «Молочной кухни» заработал в эти дни в городе Салавате. Он расположился по улице Ленина, 35. Свежую «молочку» — молоко, кефир и творог, поставляют сюда из Стерлитамака. Ассортимент обновляется два раза в неделю.

Как рассказали агентству «Башинформ» в пресс-службе республиканского Госкомитета по торговле и защите прав потребителей, на бесплатной основе продукцией «Молочной кухни» обеспечиваются дети из малообеспеченных семей до трех лет. На сегодняшний день таких детей в Салавате около 250.

Также товары молочной кухни можно приобрести за наличные средства. Прорабатывается вопрос их поставок в крупные торговые сети. Для повышения узнаваемости и привлечения покупателей разработан брендбук. Вся продукция выпускается в современной яркой упаковке, привлекающей внимание детей и родителей.

Жительница Салавата Екатерина Пятикоп приобретает продукцию для себя и своей семьи на платной основе. Девушка поделилась, что данная продукция напоминает ей вкус детства. Узнав об открытии пункта раздачи и реализации молочной продукции, она поспешила сюда за её приобретением.

Как пояснил представитель ГАУ РБ «Молочная кухня» Марат Абдрахманов, в сентябре в Салавате откроется второй пункт раздачи молочной продукции — по улице Ленина, 26.

До конца 2019 года в республике появится сеть молочных кухонь. В ближайшее время пункты раздачи планируется открыть в городах Белорецк, Нефтекамск, Сибай и Октябрьский. Такая работа проводится в рамках нацпроекта «Демография» и его региональной части «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек в Башкирии».

Теги: молочные кухни, нацпроекты
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