Фото: Олег Яровиков «В лес больше не пойду»: грибники рассказали о своем счастливом спасении Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В середине августа небольшой уральский городок Миньяр потрясла страшная новость: в лесу заблудилась молодая мама, 29-летняя Анастасия Силкова, и ее племянница, 8-летняя Олеся. Утром они отправились за грибами, а вечером домой не вернулись. Уже ночью на их поиски вышли местные жители, родственники и друзья. По тревоге были подняты полицейские и спасатели, подключились к поискам и волонтеры добровольного спасательного отряда «Лиза Алерт-Башкортостан». Сейчас Анастасия находится в декретном отпуске – она работает в одном из уфимских ресторанов официанткой. 24 августа она отпраздновала свой день рождения. Но до этого у нее случился еще один день рождения – когда ее нашли в лесу после трех дней блужданий по уральской тайге.

О своем счастливом спасении девушка рассказала агентству «Башинформ».

Испугались медведей

В тот день ничего страшного не предвещало: ушли с 8-летней племянницей Олесей в лес, в который ходили уже много раз. Но далеко, вглубь, никогда не заходили. Пошли за грибами в район Снеговые горы – это местное название хребта Аджигардак. Весь день собирали, ближе к вечеру племянница заметила свежие следы медведя – медвежий помет. Грибники испугались, и ушли вглубь леса, подальше от того места, где медведь ходил: местные жители также предупреждали, что здесь ходит медведица с медвежатами. Нашли дорогу, она разветвлялась на три: ушли по той, что идет в лес. «Было очень страшно, и так получилось, что ушли очень далеко и заплутали. Дорогу назад найти не смогли – уже вечер, в лесу очень быстро темнело», — вспоминает Анастасия.

Надеялись на ручей, но он не помог

В лесу нашли ручей – из школьного курса ОБЖ девушка помнила, что если пойти по нему, то он может вывести к людям. Однако ручей уходил вверх, все глубже в густой-густой лес. Повернули обратно. «Ночи у нас в это время уже холодные. Поняли, что сегодня домой не попадем. Решили развести костер, согреться», — говорит Анастасия.

— А еда у вас была с собой?

— Нет. У нас как принято? Заходим в лес, перекусываем, и сумку с едой вешаем на ветку повыше – оставляем, чтобы с собой лишнюю тяжесть не носить. Там осталась колбаса и другая нехитрая снедь, вода. Рассчитывали вернуться и подкрепиться. (Эту сумку, кстати, потом нашли спасатели — прим.ред.). С собой у меня были спички и две зажигалки. В первую ночь в лесу не спали. Костер разгорался плохо, накрапывал дождь, одежда отсырела, ветки дымили. Постоянно подкладывали, чтобы огонь не погас совсем. «Я знала, что нас начали искать. Было очень холодно. Животных никаких не видели, возможно, они боялись огня. Мыши только пробегали. Ночью нас просто сгрызали комары, прокусывали кожу сквозь одежду», — рассказывает Настя. — Во вторую ночь мы услышали голоса людей и как хлопали хлопушки. Слышали сирены на машинах спасателей, которые, как позже выяснилось, ездили по дорогам. Но они были очень далеко, а наши крики гасили деревья.

Скала стала домом

На второй день Настя и Олеся решили спуститься вниз напрямик с горы, никуда не сворачивая.

— Надеялись, что выйдем к какой-нибудь деревне. Но перед нами стеной встал непролазный лес, и мы поняли, что не пройдем. Снова сели, идти куда – не знаем. Увидели скалу – пошли к ней. Она оказалась отвесной, под ней были какие-то ветки сухие, разожгли, отогрелись, наконец, одежда немного просохла. Племянница, Олеся, плакала и очень сильно боялась. Постоянно спрашивала: «а нас найдут?» Конечно, найдут, нас уже ищут – слышишь? – повторяла я, а внутри у меня этой уверенности не было. Мы два дня возвращались к одному и тому же месту, почему-то выводило нас туда, где мы в первый день разводили костер. Куда бы не ушли – возвращались, но с другой стороны. Я мечтала о теплом чае, теплом одеяле. Признаюсь, посещали дурные мысли… От отчаяния я уже попрощалась со своей маленькой дочерью, которая осталась дома. Душа болела, как она там без меня будет…

На завтрак – ягоды, на ужин – вода

Грибники ели ягоды, пили воду из ручья. Но силы быстро покидали их. Кричать в ответ, снова пытаться выйти из леса уже не могли: холод, дождь и отчаяние делали свое дело.

«Надо мной скала, подо мной ручей»

Стоит отметить, что у Насти все это время был заряжен телефон – у нее простой кнопочный аппарат, но связи в лесу не было.

— В какой-то момент связь появилась — это просто чудо какое-то! На полчаса появились заветные «антеннки». Я сразу позвонила сестре, подруге, спасателям, описала где мы находимся – «надо мной скала, подо мной ручей». Спасатели сказали, чтобы не выключала телефон, запеленговали меня, но точное наше местоположение установить им не удалось. Мне сказали, что помощь уже на подходе, что выехали к нам. Сказали развести костер – чтобы дым было видно, но я этого сделать уже не могла: намокли спички. Мама подруги, которой я позвонила, сказала, что знает описанное мной место, и они тоже вышли нас искать, правда, шли в правильном направлении, но медленно, так как нетрудно заблудиться.

Спас друг детства

В Миньяр на выходные приехал Владимир Репкин – друг детства Насти. От родных он узнал, что Настя потерялась, и в тот же вечер выехал на поиски. Их искали уже сутки. Первый выезд не принес результата. Во второй день, на машине с друзьями, он отошел от компании людей и решил пройти свой маршрут в лес самостоятельно. Он чудом вышел на то место, где сидели Настя и Олеся. Кричал. Первой его услышала племянница.

— Не передать, какое облегчение я почувствовала, когда увидела его. Сил кричать громко в ответ уже не было. Мы вместе вышли к деревне Волково. Та тропинка, по которой мы шли к людям, была совсем рядом, но мы не могли пройти к ней сквозь непролазный лес. Там, в деревне, уже были спасатели, нас напоили чаем и отвезли в больницу Аши на осмотр, сдавать анализы, делать снимки. Врачи сказали, что мы переохладились. Племянницу оставили на лечение, а я вернулась домой. Меня ждала дочка, муж. Бабушка плакала от счастья, что мы вернулись живыми. Сейчас, в целом, самочувствие хорошее, уже все поправились. Комариные укусы заживают. 1 сентября племянница Олеся пойдет во второй класс.

— Пойдешь еще в лес?

— Не скоро. Больше не хочу, правда. Если идти, то со старшими, кто лес хорошо знает. А еще лучше – большой компанией, а не вдвоем. И обязательно брать с собой спички.