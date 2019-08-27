«Молодеешь душой»: в Башкирии 95-летняя сельчанка трудилась со всеми на кукурузном поле

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

УФА, 27 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Когда молодеешь душой и хочется работать с удвоенной силой? О 95-летней труженице полей рассказала газета «Сталинец» в июле 1958 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Радуешься, когда проезжаешь по полям сельхозартели имени Калинина, — рассказывает газета Кушнаренковского райсовета. — Колосится высокая рожь, дружно поднимается пшеница, зеленеют хорошие всходы пропашных культур».

«Это значит – быть хорошему урожаю», — поясняют члены сельхозартели. Вот почему они так заботливо ухаживают за пропашными культурами, отмечается в публикации.

В горячие дни прополочных работ не усидела дома и 95-летняя старушка Шамсинур. Она, несмотря на свой преклонный возраст, по своему желанию принимала участие в прополке кукурузы.

«Видя заботу партии о процветании сельского хозяйства, молодеешь душой и хочется работать с удвоенной энергией», — объяснила свое решение 95-летняя труженица Шамсинур Каримова.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.