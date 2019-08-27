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В Уфе из-за ремонта дороги по проспекту Октября ограничат движение

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

В Уфе из-за ремонта дороги по проспекту Октября ограничат движение Фото: администрация Уфы

УФА, 27 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе продолжается ремонт дороги по проспекту Октября на участке от площади Володарского до улицы 50 лет СССР. По данным пресс-службы мэрии города, подрядная организация АО «Башкиравтодор» уже отремонтировала участок от площади Володарского до улицы города Галле: выполнено фрезерование старого покрытия на площади порядка 38 тысяч квадратных метров, уложены выравнивающий и верхний слои асфальта, термопластиком нанесена дорожная разметка.

На днях проведено фрезерование старого слоя покрытия на участке от улицы города Галле до улицы 50 лет СССР. При благоприятной погоде с 20.00 часов 27 августа подрядная организация приступит к работам по устройству нижнего и верхнего слоев асфальта.

Администрация города просит водителей заранее планировать свой маршрут, используя альтернативные пути проезда.

Дорожные работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Теги: ремонт дороги
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