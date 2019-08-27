Как защитить детей? Правила детской безопасности в мегаполисе
Как защитить детей? Правила детской безопасности в мегаполисе Фото: Валерий Шахов
УФА, 27 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
По данным МВД России, в 2018 году пропали 10 тысяч 483 ребенка. В розыске остаются 1166 детей – 39 классов. Целая школа. Как защитить детей? Рассказывает руководитель школы детской безопасности «Стоп Угроза» в Уфе Наталья Давыдова.
Откажитесь от паролей. Ребёнок может просто забыть его, рассказать по секрету друзьям и другим людям. Незнакомец под разными предлогами может выведать пароль, и это отличный повод продолжить диалог и тут уже дело техники — убедить ребёнка в чём угодно. И научите ребёнка, в случае, если он потерялся, ждать вас в том месте, где вы расстались и никуда не уходить ни с кем, ни под каким предлогом.