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Как защитить детей? Правила детской безопасности в мегаполисе

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Как защитить детей? Правила детской безопасности в мегаполисе Фото: Валерий Шахов

УФА, 27 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

По данным МВД России, в 2018 году пропали 10 тысяч 483 ребенка. В розыске остаются 1166 детей – 39 классов. Целая школа. Как защитить детей? Рассказывает руководитель школы детской безопасности «Стоп Угроза» в Уфе Наталья Давыдова.

Знайте, с кем ваш ребенок
Будьте в курсе, где и с кем ваш ребёнок. Контролируйте их место пребывания – здесь на помощь могут прийти современные гаджеты, например, часы с возможностью связи с родителями, и локатором, который показывает местонахождение ребенка. В современных условиях это практически необходимость. Всегда записывайте адреса и телефоны всех друзей вашего ребёнка, а также телефоны (рабочие, мобильные) их родителей.
Выучите правила дорожного движения
Постоянно повторяйте с ребенком правила дорожного движения. На красный стоять, на зеленый идти, но перед этим убедиться, что автомобили остановились. На пешеходном переходе спешиваться с велосипеда, а не пролетать на высокой скорости, не перебегать дорогу в неположенном месте. Стоит выучить максимально безопасный маршрут до школы/секции/бабушки, и несколько раз пройти его с ребенком.
Выучите наизусть номер телефона
Убедитесь, что дети знают наизусть домашний адрес и номер вашего мобильного телефона, могут позвонить в полицию, скорую помощь, пожарную службу. Отрепетируйте заранее, как нужно разговаривать с диспетчером службы спасения, чтобы в нужный момент ребёнок не растерялся.
Запретите общаться с незнакомцами
Никогда не пишите имя ребёнка на одежде, портфеле, велосипеде. К ребенку по имени может обратиться незнакомец, войти тем самым в доверие, рассказать, что он друг ее мамы и т.д. Малыши, как правило, в этот момент теряют бдительность – «как же, это мамин друг, значит, хороший человек и ничего мне не сделает». Чем дольше ты в диалоге, тем сложнее его прервать, а ведь именно правильная реакция в течение первых пяти секунд снижает риск беды на 90%. Убедите ребенка, что правильно – это не общаться с посторонними, а ответить: «Я вас не знаю, я не буду с вами разговаривать». И бежать в безопасное место – туда, где всегда есть люди (магазин, школа, кафе, поликлиника).
У ребенка должен быть доверенный человек
Объясните ребёнку, что в жизни никогда не будет такой ситуации, когда вы пошлёте за ним абсолютно незнакомого человека. Решите, кто из ваших друзей, вхожих в семью, будет доверенным лицом, кому можно доверять на все 100%. Это могут быть родственники, друг семьи, но ребёнок должен быть знаком с этим человеком лично и знать, как с ним связаться в случае беды. Договоритесь с ребёнком, сколько по времени допустимо его ожидание мамы после условленного срока её появления. Например, ребёнок заканчивает учиться в 13.00, мама забирает его из школы в 13.30, но что-то пошло не так и мама не появилась даже спустя час, она не отвечает на звонки, в социальные сети не заходит, и родные тоже не знают, что с мамой. Тогда ребёнок звонит доверенному лицу и объясняет ситуацию, после чего тот забирает малыша. Вот так должна работать эта схема.

Откажитесь от паролей. Ребёнок может просто забыть его, рассказать по секрету друзьям и другим людям. Незнакомец под разными предлогами может выведать пароль, и это отличный повод продолжить диалог и тут уже дело техники — убедить ребёнка в чём угодно. И научите ребёнка, в случае, если он потерялся, ждать вас в том месте, где вы расстались и никуда не уходить ни с кем, ни под каким предлогом.

Мнительность – тревожный звонок
Не оставляйте без внимания жалобы ребенка на то, что кто-то следил за ним на улице. Если ребенок напуган, не стоит отмахиваться от его опасений. Нужно предложить малышу сопровождать, или встречать его из школы. В случае, если к его страхам взрослые отнесутся несерьезно, больше со своими проблемами ребенок к ним не обратится – проверено.
Немедленно реагируйте на травлю
Если ребенок жалуется на травлю в школе со стороны сверстников или учителей, никогда не оставляйте это без внимания. Обязательно выясняйте причины, попытайтесь уладить конфликт, пообщайтесь с классным руководителем, дирекцией школы, если не помогает – стоит посетить РОНО. В случае, когда все предпринятые меры не принесли результата – нужно сменить школу.

Теги: безопасность
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