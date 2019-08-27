Как защитить детей? Правила детской безопасности в мегаполисе

У ребенка должен быть доверенный человек

Объясните ребёнку, что в жизни никогда не будет такой ситуации, когда вы пошлёте за ним абсолютно незнакомого человека. Решите, кто из ваших друзей, вхожих в семью, будет доверенным лицом, кому можно доверять на все 100%. Это могут быть родственники, друг семьи, но ребёнок должен быть знаком с этим человеком лично и знать, как с ним связаться в случае беды. Договоритесь с ребёнком, сколько по времени допустимо его ожидание мамы после условленного срока её появления. Например, ребёнок заканчивает учиться в 13.00, мама забирает его из школы в 13.30, но что-то пошло не так и мама не появилась даже спустя час, она не отвечает на звонки, в социальные сети не заходит, и родные тоже не знают, что с мамой. Тогда ребёнок звонит доверенному лицу и объясняет ситуацию, после чего тот забирает малыша. Вот так должна работать эта схема.

Откажитесь от паролей. Ребёнок может просто забыть его, рассказать по секрету друзьям и другим людям. Незнакомец под разными предлогами может выведать пароль, и это отличный повод продолжить диалог и тут уже дело техники — убедить ребёнка в чём угодно. И научите ребёнка, в случае, если он потерялся, ждать вас в том месте, где вы расстались и никуда не уходить ни с кем, ни под каким предлогом.