Фото: автор В Башкирии региональное отделение РГО возглавил Салават Сагитов Фото: автор

УФА, 27 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

27 августа на общем собрании Башкирского регионального отделения Русского географического общества новым руководителем организации избран бывший вице-премьер правительства Башкирии, ныне ректор БГПУ Салават Сагитов.

За кандидатуру Салавата Сагитова на пост председателя проголосовало большинство принявших участие в собрании членов общественной организации. Прежний руководитель Башкирского отделения РГО Вячеслав Аброщенко руководил организацией в статусе исполняющего обязанности председателя около полугода с марта 2019 после ухода Камиля Зиганшина, возглавлявшего РО РГО с 2014 года.

Заместитель руководителя администрации главы республики по внутренней политике Урал Кильсенбаев выразил уверенность, что с избранием нового председателя работа отделения приобретет новый импульс. Перед организацией стоят задачи создать условия для внутреннего и выездного туризма, открытия новых маршрутов, вести образовательную, информационно-просветительскую и экспедиционную работу.

Представитель Русского географического общества Давид Тедеев сказал, что башкирское отделение РГО является одним из ведущих отделений общества, и отметил, что новому руководству предстоит, учитывая имеющийся опыт, стараться инициировать проекты, которые можно было бы вынести на федеральный уровень.

Согласно уставу организации, председатель отделения РГО избирается сроком на шесть лет.

Заместителем председателя БРО РГО единогласно избран Вячеслав Аброщенко.

Справка. Салават Талгатович Сагитов родился 22 апреля 1977 года в Уфе. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет в 1999 году. Трудовую деятельность начал ведущим специалистом администрации города Уфы. В разные годы занимал должности заместителя начальника управления культуры администрации Уфы, и.о. председателя, а затем председателя комитета по молодежной политике администрации Уфы, председателя республиканского Госкомитета по молодежной политике, заместителя министра молодежной политики, спорта и туризма республики.

С 2010 года работал главой администрации Кировского района Уфы. С 2011 по 2018 годы занимал пост заместителя Премьер-министра Правительства Башкортостана. В ноябре 2018 года был назначен временно исполняющим обязанности ректора Башкирского государственного педагогического университета. Является лауреатом Государственной республиканской молодежной премии в области науки и техники.