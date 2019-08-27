Фото: slkv_a / Instagram.com В Уфе наградят бортпроводницу «Уральских авиалиний», уроженку Белорецка Алию Слякаеву Фото: slkv_a / Instagram.com

УФА, 27 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Председатель Госсобрания Республики Башкортостан Константин Толкачев направил в авиакомпанию «Уральские авиалинии» письмо с приглашением уроженки Белорецка бортпроводницы Алии Слякаевой в Уфу на церемонию чествования. Об этом спикер республиканского парламента сообщил на своей странице в Facebook. Константин Толкачев отметил, что профессионализм всего экипажа «позволил сделать практически невозможное – посадить в поле многотонный самолет с отказавшими двигателями, полными баками топлива и успешно эвакуировать более 200 пассажиров».

«В сентябре планируется проведение фестиваля «За честь республики», думаю, на этом мероприятии мы вручим Алие заслуженную награду, – написал Председатель Государственного Собрания.

Напомним, утром 15 августа в Подмосковье совершил аварийную посадку самолет «Уральских авиалиний» Airbus А321, вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь. Причиной нештатной ситуации стало попадание птиц в двигатели воздушного судна. На борту находилось 234 человека, все спасены. Указом Президента России командиру и второму пилоту самолета присвоены звания Героев России. Остальные члены экипажа награждены орденом Мужества.