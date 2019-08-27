Фото: пресс-служба МВД по РБ Радий Хабиров о продаже алкоголя в Башкирии: «Здесь сдаваться нельзя!» Фото: пресс-служба МВД по РБ

УФА, 27 авг 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 27 августа на оперативном совещании в правительстве Башкирии секретарь Межведомственного совета общественной безопасности РБ Алексей Касьянов доложил о принимаемых мерах по пресечению незаконной продажи алкоголя.

По его словам, за семь месяцев этого года МВД Башкирии при взаимодействии с заинтересованными правоохранительными и надзорными органами, ведомствами проведены шесть профилактических мероприятий «Алкоголь» и «Контрафакт».

«Пресечена деятельность восьми подпольных цехов по производству и розливу фальсифицированного алкоголя и спиртосодержащей продукции в Белебее, Стерлитамаке, Сибае, а также Стерлитамакском, Мелеузовском, Кигинском и Чишминском районах. Из незаконного оборота изъято почти 60 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, оборудование для ее производства, пустые емкости для розлива. Возбуждено 68 уголовных дел. Должностными лицами органов внутренних дел на виновных наложено штрафов на сумму более восьми миллионов рублей», — сообщил Алексей Касьянов.

Секретарь Межведомственного совета добавил, что в районах и городах республики создано более полутора тысяч инициативных рабочих групп по выявлению нелегальных точек продажи алкоголя. Совместно с полицией проведено 340 рейдов, прекращена деятельность более полутора тысяч точек продажи алкоголя.

«Проведенные мероприятия способствуют снижению числа отравлений спиртосодержащей продукцией. По итогам семи месяцев этого года данный показатель составил 19,3 факта на 100 тысяч населения. За аналогичный период прошлого года он составлял 24,5 факта. За этот период от отравлений спиртосодержащей продукцией умерло почти в два раза меньше – 113 человек, в прошлом году — 212 человек», — подчеркнул он.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поблагодарил всех участников за эффективную организацию работы по выявлению контрафактного алкоголя и пресечению его продажи.

«У нас погибло в два раза меньше людей — это показатель. Все счетно — мы абсолютно правильно нащупали проблему и правильно ее решаем. Мы сто человек спасли — подарили миру сто человек. Это очень серьезный показатель, коррелирующийся с числом отравлений спиртосодержащей продукции, а также со значительным увеличением объемов конфискованной продукции, который в несколько раз превышает все то, что конфисковали за весь прошлый год. Эта работа организована эффективно. Я это признаю и благодарю всех участников», — заявил Радий Хабиров.

Он также отметил, что увеличилось количество закупки легального алкоголя, потому что этот бизнес вытаскивается из тени.

«Тем не менее, нам предстоит долгая борьба. Враг наш здесь очень изощрен, бизнес маржинален. В этой связи попрошу по Уфе посмотреть Калининский и Орджоникидзевский районы, — обратился к мэру Уфы и докладчику руководитель Башкирии. — Фонит очень серьезно — очень много всевозможных обращений по части продажи нелегального алкоголя, которая также осуществляется под видом ночных кафешек. Я не против ночных кафе, если это действительно кафе, а не прикрытие для продажи алкоголя. Например, в одну из ночей парень из организации «АнтиДилер» стоял 15 минут в очереди, чтобы купить алкоголь. Совместно с Госсобранием необходимо проанализировать, что у нас не так. Если надо, выходите с предложениями к федеральному законодателю. Кроме того, вместе с МВД следует обсудить, что нам еще нужно для того, чтобы повысить эффективность этой работы. Также в сентябре надо вновь провести сельские сходы и проанализировать то, что принималось ранее, что было исполнено, какие есть нюансы и вновь подключить общественность к этой борьбе».

Радий Хабиров подчеркнул, что здесь сдаваться нельзя.

«Как только мы расслабим здесь удавку, моментально это взлетит — такой бизнес. Это жизни людей, это здоровье нации, это мы детей спасаем. Кстати, по продаже алкоголя несовершеннолетним, с теми, кто его продает, нужно поступать по законам военного времени. Тут нужны предельно жесткие меры государственного реагирования, чтобы человек никогда в жизни об этом не задумывался», — подчеркнул руководитель региона.