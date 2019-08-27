Фото: скриншот видео В Уфе представили проект музея бортевого пчеловодства Фото: скриншот видео

УФА, 27 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии намерены создать музей бортевого пчеловодства. Его строительство запланировано в рамках подготовки к 47-му Международному конгрессу по пчеловодству «Апимондия», который пройдет в Уфе в 2021 году.

Как сообщили агентству «Башинформ» в республиканском Научно-производственном центре по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия, проект будущего музея разработан Экспертно-проектным бюро «Архтамга» под научным руководством специалистов НПЦ. По задумке архитекторов, здание музея представляет собой образ борти дикой пчелы и имеет нетипичную цилиндрическую форму с плоской кровлей.

Планируется, что фасад здания будет выполнен со стилизацией под «соты». Материалы, фактуры и цвета отделки приближены к природным — применяется фактурная штукатурка, имитирующая кору дерева, и гладкая штукатурка. Туристы будут перемещаться по музею по винтовой лестнице.

Оригинальное архитектурное решение здания будущего музея отмечает и директор НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкортостана Данир Гайнуллин.

«Человек как бы уменьшается до размера пчелы и, перемещаясь по борти, знакомится со старейшей формой пчеловодства, которое сохранилось сегодня только в Башкортостане. Проект, несомненно, нужно реализовать», — считает руководитель НПЦ.

В проекте музея предусмотрены несколько экспозиций. Первая экспозиция — «Пчелы. Мед» — будет представлена в виде декоративного элемента «соты» и посвящена биологическому описанию пчелы, семейству пчел (рою) и его составу. На видеоэкране посетители увидят, как функционирует пчелиный рой, узнают об особенностях башкирской пчелы, истории и этапах развития пчеловодства в Башкортостане. Также будет дана подробная информация о меде как продукте питания, о его целебных свойствах, химическом составе, видах меда.

Вторая экспозиция — «Утварь пчеловодов». Она расположится в нишах и оконных проемах на полках. Будут представлены все орудия труда, которыми пользовались и по-прежнему пользуются пчеловоды края (в том числе, бортевое дерево, колоды, ульи и их вариации), с указанием названий на башкирском и русском языках, их предназначением, техники и технологии изготовления. Здесь же разместится стенд с тамгами башкир — собственников бортей.

На верхней площадке будет находиться экспозиция под названием «Целебные свойства меда». Авторы изготовят видеоролик о полезных свойствах разнообразных продуктов пчеловодства. Двигаясь по винтовой лестнице, можно будет изучать медоносные растения и даже почувствовать их запах.

Вопрос с возможным местом строительства музея пока решается. Музей-борть могут установить в основном ареале бурзянской пчелы — рядом с пещерой Шульган-Таш, у деревни Акбулатово. Также как потенциальные места под музей оргкомитетом по подготовке и проведению конгресса по пчеловодству были рассмотрены площади в Уфе.

«У многих стран есть свои бренды. Столица вина во Франции — Бордо. Французы построили для его продвижения 8-этажный музей вина. Рядом с Леоном в Испании есть фабрика шоколада. У нас это всемирно известный башкирский мед», — говорит Данир Гайнуллин и отмечает, что столица республики должна ассоциироваться с ним. В связи с этим, он считает, что место музею в Уфе.

«В России башкирский мед — раскрученный бренд. В то же время у туристов, приезжающих в Башкортостан, нет возможности в одном месте, централизованно посетить Музей меда, познакомиться с историей пчеловодства, продегустировать и купить сладкий товар. Со строительством музея бортевого пчеловодства будут продуманы и дегустация меда в ресторане, и выставка-торговля», — добавляет руководитель НПЦ.

В 2021 году Башкортостан примет 47-й Международный конгресс по пчеловодству «Апимондия». Ожидается, что в республику приедут около 10 тысяч участников из 80 стран. До этого Международный конгресс по пчеловодству Россия принимала лишь однажды — в 1971 году форум прошел в Москве.