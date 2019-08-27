Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии в новом учебном году в школы пойдут более 487 тысяч учащихся Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 27 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии в новом учебном году в школы пойдут 487 737 учащихся. Впервые за школьную парту сядут более 55 тысяч первоклассников, сообщил на оперативном совещании в Правительстве республики и.о. министра образования РБ Айбулат Хажин.

С учетом ввода в эксплуатацию 21 школы, доля обучающихся во вторую смену в регионе сократится до 8%.

К новому учебному году в Башкортостане готовы 1310 школ. В этом году в ходе приемки школ была впервые использована практика выдачи образовательным учреждениям чек-листов с перечнем нарушений требований в области пожарной безопасности и санитарного законодательства, которые необходимо было устранить до 1 сентября. В настоящее время все выявленные нарушения устранены.

Так, в образовательных учреждениях в целях обеспечения антитеррористической безопасности идет установка оборудования по экстренному оповещению, видеонаблюдению, контролю управления доступом и охранной сигнализации. На эти цели выделено 313 млн рублей. По информации ГИБДД, из 1436 имеющихся школьных автобусов не принято по техническому состоянию 112.

«Сейчас проводится работа, чтобы до 1 сентября все они были в технически исправном состоянии и осуществляли своевременные выезды», — уточнил Айбулат Хажин.

Одним из основных санитарных требований является ликвидация в школах холодных туалетов. На эти цели из бюджета региона выделено 161 млн рублей для 594 школ. Риск незавершения работ до 1 сентября есть в Мишкинском районе — 26 школ, Зилаирском районе — 7 школ.

«В преддверии учебного года среди учащихся и родителей был проведен опрос, «что хотели бы улучшить в своей школе». Более 40% опрошенных хотят в школе новое оборудование, что будет реализовано в рамках мероприятий нацпроекта «Образование» до 2024 года. Все школы республики получает новое учебное оборудование. Значительное число опрошенных хотят обновить школьное спортивные площадки, отремонтировать разбитый асфальт и дорожки. Для этого необходимо разработать программу «Благоустройство школьных дворов», включая спортивные площадки», — сказал руководитель Минобразования.

Врио главы республики Радий Хабиров поручил предусмотреть на следующий год выделение средств на реализацию республиканской программы по благоустройству спортивных площадок в школах и игровых площадок в детских садах.