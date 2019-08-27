Фото: Соцсети Целующаяся пожилая пара на Солдатском озере в Уфе покоряет интернет - видео Фото: Соцсети

УФА, 27 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Видеоролик, который опубликовали пользователи социальных сетей, не оставил равнодушным ни одного зрителя. Женщина и мужчина в возрасте катались на лодке на озере Солдатском в уфимском парке имени Ивана Якутова. Пара решила выразить друг другу свои чувства с помощью поцелуя, но расстояние не позволяло. Тем не менее это не стало препятствием для влюбленных.

Пенсионер смог дотянуться до своей избранницы, однако пара едва не перевернулась на лодке. Благо, все обошлось.

«Дай бог каждому до конца жизни проплыть с любимым в одной лодке, смотреть в одну сторону и вместе справляться с любыми невзгодами», — прокомментировали пользователи.