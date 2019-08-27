Доставка продуктов на дом. Разбираем – почему это выгодно?

УФА, 27 авг 2019. /ИА «Башинформ», Камиль Хасанов/.

Доставка продуктов на дом или в офис – услуга, все еще мало знакомая жителям даже крупных городов. С одной стороны, «новинкой» этот сервис уже не назовешь, с другой – массовой популярности в Уфе он все еще не получил. Среди тех, кому это потенциально может быть интересно, распространены заблуждения – что это дорого, слишком хлопотно, потому что «чем оформлять, потом ждать – проще самому сбегать в магазин». Ну и потом, все-таки еда, то, что мы покупаем для себя и своих близких – что-то слишком личное, чтобы доверить «непонятно кому». Мол, иногда даже сам не знаешь, что возьмешь, когда заходишь в супермаркет, – как с этим могут справиться посторонние люди?

И зря. Грамотная, правильно организованная доставка высвобождает массу времени и сил – потому что мы даже сами порой не замечаем, сколько времени проводим среди магазинных полок или в очередях на кассе. Если в семье принято организовывать «большой выезд» за продуктами на неделю, то это зачастую «съедает» значительную часть выходного дня. Может, все же посвятить это время общению с близкими и более интересным делам?

В Уфе начал работать сервис доставки продуктов Instamart, стремительно набирающий популярность в Москве, Санкт-Петербурге и еще десяти крупнейших городах России. Его создатели говорят о качественно новом подходе к доставке, который позволяет снять все опасения. Попробуем разобраться, почему новый сервис будет весьма кстати жителям мегаполиса.

1 Почему к доставке продуктов стоит присмотреться? Запущенный недавно в Уфе сервис Instamart﻿ — официальный партнер гипермаркета METRO, а значит продает товары по цене магазина. На сегодняшний день METRO остается одним из лидеров ритейла по низким ценам, широте выбора и выгодным акциям. Все эти привилегии сохраняются и для клиентов онлайн магазина Instamart. При этом, теперь выгодно приобрести товары METRO может каждый — для заказа через Instamart не требуется карта клиента. На момент написания статьи в уфимском METRO можно было выбрать с доставкой до дома с помощью Instamart испанское оливковое масло со скидкой 36%, классическое подсолнечное «Олейна» со скидкой 32% (за 69,9 рублей), кофе в зернах Pauling со скидкой 45%, гель для стирки «Ласка» со скидкой 52% и многое другое. В ежедневно обновляемых акционных программах – многие десятки позиций, вы удивитесь, насколько можно сэкономить семейный бюджет. Не говоря уже о товарах, которые вы не найдете в обычных супермаркетах: например, килограмм замороженной чиабатты вы можете приобрести всего за 333 рубля или полкилограмма замороженных миндальных круассанов за 543 рубля и хранить целый год! Посчитайте, сколько вы переплатите, если будете покупать эти продукты в пекарнях (потому что в магазинах, как правило, их просто не найти). Кроме продуктов в Instamart выгодно покупать бытовую химию, канцелярские товары, товары для животных, автомобиля, сада и много чего другого – все это также будет доставлено без каких-либо ограничений. Всего за 2 часа.

2 Как это работает? Максимально просто и удобно. Достаточно скачать приложение Instamart﻿ или зайти на сайт https://instamart.ru﻿, указать куда и когда доставить заказ выбрать из каталога все необходимое. Сборщик, который уже дежурит в торговом центре, получит заказ и начнет собирать его строго за два часа до планируемой доставки. Можете не сомневаться в его квалификации. Это человек, который прошел специальные тренинги, знает, как выбрать все самое лучшее и свежее . Он выберет лучшие овощи и внимательно прочитает информацию о сроках годности на «молочке», обратит внимание на все, что связано с качеством, сроками и условиями хранения. После того, как заказ упакован в специальное оборудование для хранения (боксы, термобоксы, термопакеты и обычные пакеты), его передают курьеру.

3 А если в магазине чего-то нет? Такое тоже бывает: что-то уже кончилось на полках, но еще осталось в каталоге, или не соответствует стандартам качества сервиса. Если вы заказали творог, у которого истекает срок годности через пару дней, он точно не окажется в корзине. Сборщик позвонит вам и предложит варианты замены на аналогичный товар по той же цене. Если вы забыли добавить что-то в заказ, это тоже не проблема, вы всегда можете связаться с сервисом и попросить добавить нужный товар.

4 Сколько это стоит? Подчеркнем, что Instamart не делает никаких наценок. Вы покупаете товары по ценам магазина. Платной является только доставка, но учитывая ее небольшую стоимость, а также то, что в Уфе гипермаркет находится в пригороде, – это трудно назвать расточительством. Если вы покупаете продукты на сумму от 1,5 до 5 тысяч рублей – то доставка обойдется в 149 рублей. При заказе от пяти тысяч – всего 49 рублей. Доплата к тарифу начисляется только за нестандартные заказы весом более 30 кг. К тому же, читатели Башинформ могут сэкономить, воспользовавшись промокодом BASH на скидку 111 рублей при заказе продуктов в Instamart.

5 Как это оплачивается? Оплатить покупку можно любым из трех способов: наличными или банковской картой при доставке или онлайн. При выборе последнего варианта деньги спишутся непосредственно в момент, когда сборщик проводит ваш заказ через кассу METRO.

6 Как до меня доедут продукты? Максимально быстро и с максимальным «комфортом». Instamart производит заказ день в день в течение 2 часов. Делая заказ, вы указываете удобное для вас время доставки – вплоть до «горизонта» в семь дней. При этом сборщик готовит ваш заказ непосредственно перед доставкой, чтобы привезти самое свежее. Один из главных принципов Instamart – в максимально грамотной организации доставки. Товары разных категорий упаковываются в разные пакеты, если речь идет об охлажденных, замороженных или скоропортящихся продуктов, их положат в термобоксы или термосумки, в случае необходимости обложат льдом. То есть мороженое или фарш будут доставлены вам так, как будто их только что достали из морозильной камеры в торговом зале Вряд ли вы сможете добиться такого же эффекта своими силами. На любом этапе оформления, сборки и доставки заказа вас будут информировать о статусе с помощью смс-сообщений. Также за 30 минут до доставки вы получите личные данные и контакты водителя, который везет ваши продукты. За 15 минут до вручения заказа курьер непременно созвонится с вами.

7 А если это не квартира, а офис? Никаких проблем. Instamart активно работает более чем 2000 корпоративных клиентов. Кстати, самый тяжелый заказ, который доставили курьеры Instamart одному из корпоративных заказчиков, весил 4 тонны. Многие фирмы в крупных городах России пользуются этим сервисом, чтобы централизованно обеспечивать своих сотрудников, кофе, чаем, фруктами, разнообразными снеками, а также канцелярскими и хозяйственными товарами. Узнать больше об условиях работы с корпоративными клиентами можно на сайте https://p.instamart.ru/business/﻿.

8 Кто именно доверяет Instamart? Тысячи людей в Москве, Санкт-Петербурге, в соседних с Уфой Казани, Екатеринбурге (эти города стали «пионерами» развития сервиса в регионах) и других мегаполисах. Среди корпоративных клиентов компании – Intel, который стал первым крупным b2b партнером, Сбербанк, ЦИАН, Авито, Xerox, HeadHunter и многие другие крупные бренды.

Как видите, все больше аргументов в пользу того, чтобы пересмотреть свои покупательские привычки, выбирая то, что действительно важно.