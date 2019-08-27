Фото: БСТ Уфимский госпиталь ветеранов войн получил оборудование на сумму свыше 10 млн рублей Фото: БСТ

УФА, 27 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Республиканскому клиническому госпиталю ветеранов войн в Уфе передали ультразвуковую диагностическую систему на сумму 10,1 млн рублей.

Новое оборудование позволит улучшить качество диагностирования пациентов, увеличить количество прошедших обследование людей – благодаря данной ультразвуковой системе можно будет диагностировать многие заболевания, в том числе онкологические и сердечно-сосудистые. Оборудование приобретено на средства фонда «Память поколений».

Республиканский госпиталь ветеранов войн Уфы — современный лечебно-диагностический комплекс, предоставляющий бесплатную медицинскую помощь ветеранам войн и приравненным к ним лицам. В структуре госпиталя функционирует: круглосуточный стационар, включающий пять профильных отделений, а также поликлиника, на базе которой работают консультативно-координационный центр медицинской помощи, республиканский геронтологический центр, центр ликвидаторов последствий аварий на ЧАЭС, стационар на дому, дневной стационар.