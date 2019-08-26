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В Башкирию поступило новое хирургическое оборудование для онкодиспансера

ОБЩЕСТВО
Фото: РКОД

В Башкирию поступило новое хирургическое оборудование для онкодиспансера Фото: РКОД

УФА, 26 авг 2019. /ИА «Башинформ», /.

В Башкирию поступило новое хирургическое оборудование для Республиканского клинического онкологического диспансера. По информации пресс-службы регионального Минздрава, новый электрохирургический блок монтируется и уже в ближайшее время хирургам онкодиспансера представится возможность испробовать его е в деле.

Специалисты отмечают, электрохирургический блок отличается тем, что обеспечивает возможность автоматического регулирования сразу нескольких параметров коагуляции, а именно: автоматическое регулирование напряжения для получения стабильных воспроизводимых результатов при выполнении электрохирургических разрезов и коагуляции, автоматическое регулирование электрической дуги хирургического коагулятора для эффективного выполнения разрезов и коагуляции с оптимизацией дозирования мощности и для выполнения разрезов в жидкой среде и ряд других преимуществ.

Помимо всего этого операции, проводимые с помощью данного оборудования, могут выполняться с наивысшей эффективностью, надежностью и с максимальной безопасностью для пациентов.

Высокочастотная электрохирургия принадлежит к тем медицинским технологиям, без которых сегодня невозможно выполнение хирургических вмешательств в онкологии. Поставка такого оборудования в регион стало возможной благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и его региональной составляющей – программы «Борьба с онкологическими заболеваниями в РБ».

Справка. В 2019 году на реализацию нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, Башкирия направит 5 млрд рублей. За счет средств бюджета в регионе планируется заменить сеть фельдшерского-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии. Для переоснащения сосудистых отделений заключено восемь контрактов на сумму свыше 300 млн рублей. Ведется поставка оборудования в медицинские учреждения. Онкоотделения республики также получат оборудование на сумму 257 млн рублей.

Теги: здравоохранение, онкодиспансер, нацпроекты
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