Фото: скриншот с видео Радию Хабирову предложили принять участие в дебатах Фото: скриншот с видео

УФА, 26 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Кандидат на пост Главы Республики Башкортостан, выдвинутый от партии «Гражданская сила», Владимир Барабаш предложил врио Главы республики Радию Хабирову принять участие в дебатах. На своей странице в соцсети Владимир Барабаш написал, что на прошлой неделе начались прямые эфиры на всех государственных теле- и радиоканалах, и обратился к врио Главы республики с предложением прийти на дебаты и высказаться по различным вопросам.

Владимир Барабаш отметил, что готов обсудить вопросы развития Башкортостана на любой площадке и в любом формате, в случае, если действующий глава региона считает, что формат эфиров на теле- и радиоканалах неудобен для настоящих дебатов. Призыв Владимира Барабаша поддержали кандидат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Кобзев и Зульфия Гайсина, выдвинутая на выборы главы региона от регионального отделения партии «Яблоко».