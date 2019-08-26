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В Уфе дети будут оплачивать питание в школах с помощью карты, браслета или чипа

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе дети будут оплачивать питание в школах с помощью карты, браслета или чипа Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

С начала учебного года 2019/2020 в уфимских школах стартует реновация питания. В частности, курировать услугу будет единый оператор МАУ «Центр детского и диетического питания». Меню будет единым во всех образовательных учреждениях. Составлено оно на две недели, уточнили представители администрации города. Для оплаты питания оператор будет применять единую автоматизированную информационную систему.

Все ученики бесплатно получат специальную социальную карту, куда с помощью онлайн переводов или специальных терминалов, родители смогут класть деньги, а дети оплачивать питание.

Для того, чтобы не потерять карту, мамы и папы могут приобрести за 200 рублей браслет со встроенным чипом или же отдельный чип, который можно вшить в портфель, карман одежды или повесить на цепочку. Это придумано для того, чтобы ребенок не потерял карту.

«Также в социальную карту школьника будет вписана система безопасности. В момент входа или выхода из школы, карту сканирует специальное устройство и фиксирует информацию, которая будет передана в единую систему», — объяснила заместитель главы администрации Уфы Алина Сулейманова.

По словам и.о. председателя госкомитета по торговле и защите прав потребителей Алексея Гусева, в Уфе проект по реновации питания в школах пилотный.

«Это единое меню, контроль качества сырья. В «Центре детского и диетического питания» есть специальная лаборатория и испытательный центр, где все это будет отслеживаться, — объяснил Алексей Гусев. – Также с введением единого оператора есть и экономическая выгода, так как будет контролироваться процесс закупки сырья».

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о введении единого меню во всех школах Башкирии. Заявление сделал врио главы республики Радий Хабиров на августовском совещании по образованию.

Теги: реновация школьного питания, Уфа, карты
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