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МЧС Башкирии предупреждает о заморозках до -2 градусов

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

МЧС Башкирии предупреждает о заморозках до -2 градусов Фото: Валерий Шахов

УФА, 26 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

МЧС России по Башкортостану предупреждает местных жителей о заморозках. По прогнозам синоптиков, 27 августа ночью в северных и горных районах республики ожидаются заморозки в воздухе и на почве до 0, -2 градусов.

В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений. Чтобы защитить растения от заморозков, их необходимо укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой.

«Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Уходя из дома, закрывайте окна, балконные двери, выключайте электроприборы. Не допускайте использования неисправных электроприборов», — предупредили граждан в МЧС.

Теги: МЧС по РБ, заморозки
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