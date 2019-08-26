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26 августа Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе не хватает учителей начальных классов, математики, физики и химии

ОБЩЕСТВО

УФА, 26 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в уфимских школах укомплектованность педагогическими кадрами составляет 99%. Об этом заявила заместитель главы городской администрации Алина Сулейманова. На данный момент в столичных школах не хватает 128 учителей. По большей части, это педагоги начальных классов. Также есть вакансии учителей математики, химии и физики.

«Мы продолжаем работать в этом направлении и постараемся закрыть этот один процент к началу учебного года, — отметила вице-мэр Уфы. – Собеседования проходят каждый день. К нам идут выпускники педагогических вузов, опорного университета».

По словам начальника Управления образования Уфы Елены Хафазовой, у молодых специалистов при выходе на работу учителем есть возможность получить единовременное пособие, так называемые «подъемные». На старте карьеры заработная плата начинающего педагога при загруженности 18 часов будет составлять 20-23 тысячи рублей. При этом сегодня средняя заработная плата учителей в столице Башкирии равна 35 352 рублям.

Также в уфимских школах не хватает педагогов-психологов. В частности, на данный момент в новой полилингвальной многопрофильной школе №162 (микрорайон «Яркий» в Деме) открыты вакансии учителя математики со знанием английского языка, химии со знанием английского языка, логопеда.

Теги: образование. учителя, школа, Уфа, нехватка педагогов
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