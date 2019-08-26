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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии прекращены поиски пропавшей 22 августа 79-летней Бахии Нигматовой

ОБЩЕСТВО

УФА, 26 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Волонтеры добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт-Башкортостан» сообщили о завершении поисков 79-летней Бахии Нигматовой — жительницы деревни Тюйск Аскинского района Башкирии.

Она ушла 22 августа за грибами и не вернулась. Женщину нашли, она жива. Об обстоятельствах поиска пока не сообщается.

Ранее волонтеры объявляли сбор на поиск и отмечали, что работы осложняются тем, что у пропавшей есть проблемы со слухом.

Теги: поиск пропавших
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