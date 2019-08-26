Башкирия в федеральных СМИ: Мошенничество под видом сделок в Уфе, «ничего не изменится»

УФА, 26 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Нацпроект «Образование»: в России большинство педагогов не поддержат введение должностей «старший учитель» и «ведущий учитель».

«Докажи, что молодец». «От реализации нацпроекта «Образование» ждут модернизации учебной инфраструктуры, перехода на новые технологии и улучшения общей атмосферы в школах», — свидетельствуют данные исследования ОНФ на основе опроса родителей и учителей. С документом ознакомились «Известия» и сообщили, что «нацпроект, на который до 2024 года выделено почти 785 млрд рублей, должен вывести нашу страну в топ-10 по качеству общего образования». При этом «самыми трудными задачами при его реализации педагоги считают строительство новых сельских школ и цифровизацию». Также согласно данным опроса, «три четверти педагогов (73%) не поддержат введение должностей «старший учитель» и «ведущий учитель» (их появление предполагает нацсистема), если за этим не последует изменение системы оплаты труда».

«Система аттестации учителей унизительная. Получается, проработал в школе пять лет и еще докажи, что молодец, а через пять лет снова та же процедура», — такой отзыв в ходе опроса оставила преподаватель одной из школ в Московской области. «А учитель из Республики Башкортостан опасается, что в ходе реализации нацпроекта «ничего не изменится, разве что введут «дележку» на «старших и нестарших» учителей», — рассказали в издании.

Новостройки подорожали. Как выяснил «Коммерсантъ», «с переходом жилищной отрасли на эскроу-счета рост стоимости первичной недвижимости не остановился». Так, в крупных городах за месяц цены на новостройки увеличились в среднем на 1%, следует из материалов ЦИАН. «Причина в вымывании с рынка доступного предложения и снижении девелоперской активности», — пишут в газете. «Наиболее заметная положительная динамика оказалась характерна для городов с низкой расчетной базой. В Уфе новостройки за месяц подорожали на 4,2% (до 68,8 тыс. руб. за 1 кв. м), в Ростове-на-Дону на 3,7% (до 50,5 тыс. руб.), в Воронеже на 3,3% (до 47,5 тыс. руб.). Лидером по этому показателю аналитики называют Москву: за месяц однокомнатная квартира в столице подорожала на 6,7%, а за год на 13%, сейчас лот стоит в среднем 8,2 млн руб.», — говорится в сообщении.

В надежде получить большую прибыль закладывали квартиры... Газета «АиФ-Москва» информировала, что «башкирские полицейские раскрыли мошенничество под видом финансовых сделок на бирже». По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, «сотрудники колл-центра организации по предоставлению услуг бизнес-консалтинга в Уфе находили потенциальных клиентов на сайтах по поиску работы. Во время разговоров злоумышленники убеждали граждан участвовать в электронных биржевых торгах, после которых они теряли вложенные средства. Затем сотрудники компании предлагали клиентам вновь сделать ставки, но с учетом рекомендаций лжепредставителей брокерской организации. В результате граждане закладывали свои квартиры и брали кредиты в надежде получить от ставки большую прибыль». Установлено, что все операции проводились на сайте, имитирующем торговую площадку. Отмечается, что «в органы внутренних дел Башкортостана поступило 70 заявлений от местных жителей. Суммы вложений составляли от 300 тысяч до 6 млн рублей». По предварительной информации, компания незаконно получила более 50 млн рублей. Заведено уголовное дело, четверо руководителей компании задержаны.

Дело об истязании матерью своих детей. «Генпрокуратура России взяла на контроль расследование уголовного дела и судебных процессов в отношении 47-летней жительницы Башкирии Элины Сомовой, обвиняемой в истязании своих детей». Об этом передает RT﻿, уточнив, что «оценка собранных следствием доказательств будет дана после поступления уголовного дела с обвинительным заключением к прокурору». В то же время в генпрокуратуре отметили, что оснований для принятия мер прокурорского реагирования нет. Ранее RT писал, что «многодетную мать обвиняют в истязании несовершеннолетних после жалобы в опеку родной дочери. Женщина почти четыре месяца находилась в СИЗО, а затем была отпущена под домашний арест. По мнению стороны защиты, инициатором преследования мог стать гражданский муж и отец родных детей Сомовой — известный уфимский бизнесмен Сергей Сомов», говорится в сообщении и предлагается узнать подробности этого дела в материале RT.

Запредельный настрой «Уфы». Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с Федеральным агентством новостей подвел итоги встречи петербуржцев с «Уфой» 24 августа, которая завершилась поражением сине-бело-голубых (0:1), и назвал возможные причины такого исхода матча. «Не исключаю, что сказалось отсутствие в составе «Уфы» главной ударной силы в атаке — Сильвестра Игбуна. Возможно, это сработало игрокам «Зенита» в минус, потому что они посчитали состав соперника ослабленным», — считает специалист. По его мнению, оборона «Уфы» справилась с атакой действующего чемпиона России. «Было ощущение, что после перерыва характер игры изменится, но настрой игроков «Уфы» был запредельный», — прокомментировал Стрепетов. Он также обратил внимание на тот факт, что на результат могло повлиять отсутствие на тренерской скамейке «Зенита» Сергея Семака. «Находясь на скамейке, рядом с командой, он бы смог внести коррективы в игру, активнее влиять на ход встречи, подсказывать игрокам, большая группа которых сыграла ниже своих возможностей», — считает эксперт.

«Стало тесно наверху», так называется материал в «Российской газете», в которой сообщается, что «по итогам седьмого тура РПЛ в верхней части турнирной таблицы произошли серьезные изменения. Неожиданно уступив "Уфе" (0:1), единоличное лидерство утратил питерский "Зенит". Его догнали "Краснодар" с "Локомотивом", которые в центральном матче тура разошлись миром — 1:1». «То, что зенитовцев ждет сложный выезд в Уфу, было понятно изначально. Домашняя ничья с "Ахматом", дисквалификация Сергея Семака за оскорбление судей, потеря из-за травм Дриусси и Малкома — с таким багажом подошли питерцы к поездке в столицу Башкортостана, — рассказывают в газете. — И все же состав у Семака такой, что даже с учетом отсутствия Малкома и Дриусси ему было из кого выбирать. Артем Дзюба, Сердар Азмун, Эмилиано Ригони — все они вышли с первых минут. Но уже второй матч подряд питерцы не могут забить», — добавили в издании, отметив, что «до визита в Уфу «Зенит» оставался единственной командой без поражений в Премьер-лиге».

Впечатлениями от игры «сине-бело-голубых» с уфимцами поделился и тренер петербуржцев Игорь Симутенков. По его мнению, причина поражения в матче с «Уфой» в том, что они «сыграли ниже своих способностей», передают «Вести.ру» и напоминают, что «петербуржцы потерпели первое поражение в чемпионате и с 14 очками лидируют в турнирной таблице, а "Уфа" расположилась на девятой строчке, имея в активе на четыре очка меньше».