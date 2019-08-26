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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии впервые День знаний объявлен днем без алкоголя

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии впервые День знаний объявлен днем без алкоголя Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане впервые празднование Дня знаний будет проводиться в условиях запрета продажи алкогольной продукции на всей территории республики, напомнили в республиканском парламенте.

В этом году 1 сентября выпадает на воскресенье, учебный год для школьников и студентов начнется 2 сентября.

﻿«По всей республике в этот день будет запрещена продажа алкогольных напитков, включая пиво, – сказал председатель Государственного Собрания – Курултая Башкортостана Константин Толкачев. – Опыт первых безалкогольных сабантуев и Дня молодежи показал, что население с пониманием относится к введению ограничений. Эта мера помогает обеспечить общественный порядок. Ожидаем также снижение потребления алкоголя в молодежной среде».
Как сообщало ранее агентство «Башинформ», 30 мая 2019 года депутаты Госсобрания республики приняли закон, направленный на ограничение продажи алкоголя. Установлен запрет на продажу алкоголя в День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября, а если дата приходится на воскресенье, то 2 сентября) и в дни проведения сабантуев в городах и селах. Также сокращено время ежедневной продажи алкогольной продукции: с 10.00 до 22.00 вместе прежнего режима с 8.00 до 23.00.

Теги: запрет, продажа алкоголя
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