Фото: Mash Житель Уфы убрал со двора дома крест с фотографией погибшего сына Фото: Mash

УФА, 26 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе муниципалитет заставил мужчину убрать крест, на который пожаловались местные жители, сообщает портал Mash. Напомним, что отец таким образом решил отдать дань уважения своему ребенку – на месте трагедии, во дворе частного дома, он поставил крест с фотографией умершего. Мужчина потерял сына 14 лет назад во время пожара — от молодого человека почти ничего не осталось.

Соседи боялись, что останки отец похоронил прямо во дворе. Они обратились к представителям общественности, а те, в свою очередь, к главе района. Сотрудники муниципалитета провели проверку, поговорили с потерявшим сына мужчиной. В итоге, крест был убран. Но есть ли на этом месте могила, этот вопрос остался без ответа.