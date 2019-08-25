Фото: ИА «Башинформ» В Роспотребнадзоре озвучили список прививок рекомендованный для школьников Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Роспотребнадзоре озвучили список прививок рекомендованный для детей школьного возраста. Полный перечень необходимых вакцин опубликован на официальном сайте ведомства.

Исходя из рекомендаций, к 6-7 годам ребенку необходима одна прививка от туберкулеза, три — от пневмококковой инфекции, три — от гемофильной инфекции типа b, три — от гепатита B, ежегодная вакцинация против гриппа, пять прививок от полиомиелита, четыре прививки от коклюша, дифтерии и столбняка, одна прививка от кори, эпидемического паротита, краснухи.

«Приходя в первый класс, дети попадают в новую, необычную для них среду, подвергаются высокой интеллектуальной и эмоциональной нагрузке, испытывают стресс и проходят сложный период адаптации, все это ослабляет иммунитет. В этот период дети особенно подвержены риску развития инфекционных заболеваний и нуждаются в защите», — считают специалисты.

Медики отмечают, своевременная вакцинация и ревакцинация защищает ребенка от инфекции и помогает предотвратить пропуски занятий в школе.