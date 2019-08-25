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25 августа Воскресенье

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В ближайшие дни температура воздуха в Башкирии может опуститься до +2 градусов

ОБЩЕСТВО

УФА, 25 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В ближайшие дни в Башкирии заметно похолодает. По данным Башгидрометцентра, уже в понедельник, 26 августа, на территории республики ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь, днем по северо-востоку до умеренного. В отдельных районах возможна гроза. Ветер западный и северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. В некоторых районах ночью температура воздуха опустится до +4 градусов. Днем столбики термометров покажут +14,+19, по югу до +24.

Во вторник, 27 августа, в ночное время температура воздуха снизится до +2,+7, но уже днем воздух прогреется до +14,+19 градусов.

Теги: погода
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