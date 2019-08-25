Фото: РКЦ Уфимские врачи помогли пациенту с гигантским новообразованием печени Фото: РКЦ

УФА, 25 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уфимские врачи помогли пациенту с гигантским новообразованием печени. 40-летний мужчина обратился к медикам с жалобами на постоянные боли в области правого подреберья. После обследования пациента на аппарате УЗИ врачи обнаружили у него гигантскую гемангиому левой доли печени (доброкачественное сосудистое новообразование эмбрионального происхождения).

Дальнейшие прогнозы для больного были неутешительными. Врачи приняли решение об оперативном вмешательстве, а именно о гемигепатэктомии (удаление анатомически обособленной половины печени).

Оперировать больного взялась бригада врачей во главе с заведующим отделения хирургии Городской больницы №3 Демского района Антоном Сафоновым. Такая операция проводилась врачами демской больницы впервые. Благодаря успешной и слаженной работе всех служб, хирургической вмешательство прошло успешно. Пациент выписан домой и его жизни более ничего не угрожает, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Гемигепатэктомия – сложнейшая операция по удалению анатомически обособленной половины самой большой железы в организме человека, а именно – печени. Этот орган участвует во многих процессах жизнеобеспечения, в частности, регулирует обмен и накапливает углеводы, белки, гормоны, витамины и минеральные вещества, очищает организм от ядов и токсинов, участвует в процессе пищеварения. Поэтому удаление доли печени проводится лишь в случаях, когда консервативные методы не были эффективны или патология органа представляет угрозу для жизни.