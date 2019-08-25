В Башкирию прибыл «Онкопатруль» для диагностики рака у населения

УФА, 25 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сразу в двух городах Башкирии — в Стерлитамаке и Салавате, с 20 по 30 августа проходит Всероссийская акция «Онкопатруль». Масштабная скрининговая программа по раннему выявлению онкологических заболеваний проводится в регионах страны Национальным медицинским исследовательским центром радиологии.

Диагностику по раннему выявлению рака молочной железы, шейки матки, яичников, кожи, рака органов моче-половой системы у мужчин, щитовидной железы, рака кишечника проводят ведущие сотрудники МНИОИ им. П.А. Герцена, МРНЦ имени А.Ф. Цыба и НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина – филиалов ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

Работа специалистов разделена на два этапа: с 20 по 26 августа 2019 проходит осмотр женского населения г. Стерлитамак, с 27 по 28 августа 2019 года пройдёт обследование работников предприятия АО «Башкирская содовая компания», 29 августа -30 августа на предприятии АО «Салаватстекло».

По итогам диагностики все пациенты с подозрением на злокачественные новообразования будут направлены на дообследование и проведение необходимого лечения в профильное лечебное учреждение республики.

30 августа состоится итоговая торжественная информационно-просветительская акция с участием главного внештатного онколога Минздрава России Андрея Каприна, и.о. Министра здравоохранения РБ Максима Забелина, председателя Всероссийской ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирины Борововой и специалистов, проводивших обследования. Акция направлена на формирование онконастороженности и здорового образа жизни у жителей города Салавата.

Справка.Проект «Онкопатруль» организован ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России и Советом по региональному здравоохранению Совета Федерации РФ, при поддержке Минздрава России, руководителей субъектов Российской Федерации и департаментов здравоохранения регионов. Его целью является сохранение здоровья населения России и снижение смертности от онкозаболеваний за счет раннего выявления, формирования здорового образа жизни и онконастороженности у граждан Российской Федерации.

«Онкопатруль» стартовал в феврале 2019 года, его участниками стали студенты и преподаватели Российского университета транспорта (МИИТ), сотрудники АО «Ярославский технический углерод» г. Ярославль, Авиационной корпорации «Рубин».