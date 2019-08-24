Фото: соцсети В Башкирии продолжают притеснять инвалидов: незрячую с поводырем не пустили в автобус Фото: соцсети

УФА, 24 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии продолжают притеснять инвалидов. Накануне в Уфе произошел очередной случай бестактности, в центре которого оказалась незрячая девушка с собакой-поводырем.

Уфимка Ксения Минелбаева ослепла в 18 лет. Сейчас ей 24 года. Передвигаться по городу ей помогает собака-поводырь Дарина.

Накануне, 23 августа, когда Ксения с дочкой и верным другом хотела поехать на общественном автобусе на выставку в ВДНХ-Экспо, водитель попросту отказался их впускать. Якобы, в транспорт нельзя входить с собакой. На самом деле, согласно ФЗ №181, человек в сопровождении собаки-поводыря имеет право на беспрепятственный доступ ко всем общественным местам и может свободно пользоваться любым транспортом. В итоге, только когда Ксения сообщила, что проинформирует о данном факте в прокуратуру, водитель успокоился.

Заметим, такие случаи, когда людей с инвалидностью не впускают в общественные места и транспорт, не единичны. Мы писали о некоторых из них.

﻿«Я считаю, что доносить до всех водителей Башкирии информацию, что есть есть такой закон, должны чиновники. Необходимо проводить круглые столы. Ведь, таких случаев полно, а ничего не меняется, считает руководитель клуба владельцев собак-проводников «Актырнак» Гузель Хасанова.

По данному факту прокуратура республики проведет проверку.

﻿«Будет проведена проверка по соблюдению законодательства о защите инвалидов, обеспечивающего беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями к объектам социальной инфраструктуры, дана оценка действиям организации, перевозчик которой нарушил права незрячей», — прокомментировали в региональной прокуратуре.