Радий Хабиров посетил «Молочную страну»

Фото: Олег Яровиков











Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 авг 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня в Уфе на площади Салавата Юлаева проходит традиционный ежегодный семейный фестиваль «Молочная страна-2019».

Он проводится с 2011 года, с тех пор количество гостей и участников ежегодно растет. В прошлом году в фестивале приняли участие рекордное количество гостей — 54 тысячи человек. В общей сложности посетители выпили 11 тонн молока.

Девиз фестиваля в этом году — «Пей молоко – будь в позитиве!». Руководителя Башкортостана Радия Хабирова, как и всех гостей фестиваля, встретили приветственным стаканом молока. Здесь он пообщался с фермерами и руководителями хозяйств, которые занимаются животноводством. В частности, в Уфу овец романовской породы привезло агропредприятие «Золотое руно» из Бураевского района, которое занимается племенным разведением этих овец. В прошлом году здесь произвели 304 центнера мяса и получили 5400 килограммов шерсти. Хозяйство экспортирует племенное поголовье в количестве 1400 голов ежегодно в ближнее зарубежье, в частности, в такие страны как Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан и Узбекистан.

Здесь же представлен и племзавод «Ленинский» Дюртюлинского района, специализирующийся на чистопородном разведении крупного рогатого скота. Поголовье КРС в хозяйстве — 2,3 тысячи голов, в том числе более 1 500 — молочного направления.

Радий Хабиров также прошелся по торговым рядам, где свою продукцию представили сельскохозяйственные перерабатывающие кооперативы, и продегустировал их продукцию. В разговоре с кооператорами он интересовался мерами господдержки, которыми они пользуются, системой сбыта, произведенных продуктов питания.

Напомним, что в Башкортостане за полтора года было создано 169 кооперативов, и на сегодняшний день их количество достигло 227, в том числе 118 — были созданы в 2018 году и уже 17 СПоК в 2019. В них объединены более 4,5 тысячи пайщиков. По количеству вновь создаваемых субъектов МСП по линии сельскохозяйственной кооперации, Башкортостан занимает 1 место в России.

Руководитель Башкортостана посетил и павильон группы компаний «Пышка», которая в этом году отмечает свой 20-летний юбилей. Создатель и владелец торговой марки Расима Мусина рассказала Радию Хабирову, что они за эти годы не изменили своему формату и продолжают развивать систему общественного питания, включая новые направления. Руководителю республики продемонстрировали аппарат по розливу фермерского молока в ПЭТ-тару, которые начали устанавливать в торговых точках «Пышки». Радий Хабиров пожелал компании дальнейших успехов в их работе.

На «Молочной стране-2019» помимо полюбившихся уфимцам традиционных развлечений, таких как молочный загс, конкурс сыроделов, молочный цирк, аттракционы, спортивная площадка, кафе и фудкорт, молочная ярмарка, молочная ферма, умелые ручки, мастер класс, концертная программа, в этом году работают и новые площадки. Сюрпризом для гостей фестиваля станет «Молочное королевство». Еще одна новинка этого года – площадка по чеканке монет «Счастливая монета».

Справка: На молочной ярмарке фестиваля «Молочная страна-2018» гости приобрели 46 тонн цельномолочной продукции, 4,9 т. — масла сливочного, 2 т. — сыров твердых, 1,2 т. — сыров мягких и сырных продуктов, 1,9 т. — мороженого, 4,4 т. — кумыса, 17 тыс. 550 банок — молока сгущенного, 700 литров — козьего молока. Общая выручка молочной ярмарки составила 7 млн. рублей.