Уфимец выиграл в лотерею 7 млн рублей
Фото: ИА «Башинформ»
Уфимец выиграл в лотерею 7 млн рублей Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 24 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.
Уфимец выиграл в лотерею 7 млн рублей, сообщается на сайте оператора лотерей «Столото».
Уточняется, что «счастливчик» приобрёл лотерейный билет «Гослото «5 из 36» за 40 рублей. Сумма выигрыша составила 7 485 330 рублей.
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Уфимец выиграл в лотерею 7 млн рублей
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