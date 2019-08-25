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Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе планируют создать школу для обучения собак-помощников

ОБЩЕСТВО

УФА, 25 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Клуб владельцев собак-поводырей «Актырнак» и общественный центр «ПТУлей» намерены создать в Уфе школу для собак-помощников.

В помещениях «ПТУлья» будут располагаться классы канистерапии и школа для воспитания собак-помощников. На прилегающей территории будет заложена специальная тренировочная площадка для воспитания собак, которые призваны помогать своим хозяевам.

Сейчас в Башкирии на 4 тысячи незрячих есть всего 24 собаки-проводника, объясняют организаторы. Специально обученные собаки-помощники помогают не только незрячим и слабовидящим, а также маломобильным инвалидам, инвалидам с ментальными особенностями. Собаки помогают и детям, и служат взрослым.

Сейчас проекту нужны люди, материальные ресурсы, посильная помощь в ремонте класса и создания площадки. Проект школы и класса канис-терапии координирует руководитель клуба владельцев собак-проводников «Актырнак» Гузель Хасанова. Желающие помочь создавать школу, могут звонить по телефонам 89175623239, 89174072068.

Теги: собаки-помощники
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